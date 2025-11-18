Про справжні причини корупції
Україна 34 роки безрезультатно бореться з корупцією і наступні 34 роки продовжуватиме безрезультатну боротьбу... Знаєте чому?
Не усвідомивши причину хвороби лікар не може її вилікувати, а буде тільки залікувати симптоми.
Саме те, що у нас відбувається з боротьбою з корупцією
Три місяці тому ми з колегами політологами, політтехнологами проводили організаційно-діяльнісну гру з побудовою сценаріїв післявоєнної України
Для мене відкриттям було те, що корупція для України сьогодні - не стільки зло, скільки необхідний елемент існування (!) України.
Точніше, співіснування різних систем, що живуть за різними принципами й навіть у різних світах, де корупція є необхідним і єдиним елементом їх комунікацій та взаємодії (!).
Тепер деталі.
Для початку кілька питань до вас:
1. Які стратегічні цілі України?
Ні. НАТО, ЄС — це не цілі.
Цілями можуть бути:
- якість життя громадян;
- сильна самодостатня економіка;
- домінування в окремих секторах у глобальній конкуренції або бути елементом у ланцюжку створення цінності.
В України немає (!) ні довгострокових цілей, ні стратегії, націленої на досягнення цих цілей.
І, пам'ятаєте "Країни без стратегії — є ресурсом для країн, що мають стратегію!".
2. Чому в Україні немає ні стратегії, ні стратегічних цілей?
Та тому, що нова стратегія й амбітні цілі вимагають:
- лідерів, які мислять не тактично, а стратегічно;
- зміни старої системи й створення нової, ефективної для досягнення амбітних цілей.
Україна в 1991 році отримала незалежність
Але всі держінститути, які тоді у нас були — були за своєю природою й архітектурою — радянськими, де головним бенефіціаром була комуністична партія Радянського союзу.
Люди й економіка були ресурсом для неї.
Компартії вже давно немає. Але Інститути ніхто не перепрошивав.
Для них люди й економіка як були ресурсом, так і залишилися (!).
І цим інститутам — критично не потрібні трансформації та зміни.
Адже амбітні цілі в старій системі не досягти.
А зміна системи — це втрата свого статусу і джерела доходу.
Старій системі не потрібні трансформації.
3. Україна живе в соціалістичній економіці чи в капіталістичній?
Відповідь очевидна — економіка ринкова.
Мільйон підприємців.
Сотні тисяч компаній, що створюють продукт, конкурують, у тому числі на зовнішніх ринках
Вам не здається шизофренією (!), що ми маємо пострадянський держапарат, який мислить у старій парадигмі з одного боку, а з іншого боку — ринкову економіку з усіма її особливостями!
І ось тут відповідь на питання джерела корупції. Стара пострадянська система не має спільних інтерфейсів з ринковою економікою.
І ось та сама корупція і зайняла роль конектора.
А тепер таке питання.
4. Чи буде успішна боротьба з корупцією в описаній системі без усунення її справжніх причин — неузгодженості інтерфейсів — соціалістичного і комуністичного?
У моєму розумінні (суб'єктивному, звичайно ж) основною причиною корупції є паразитичний державний апарат, якому не потрібні (!) реальні зміни.
Я зараз не про ТОП-чиновників, багатьох з яких давно знаю і поважаю. І які намагаються, реально, щось хороше зробити.
Я зараз про систему, яка огортає цих ТОП-чиновників у свої процеси, запускаючи все по своєму "великому колу" і зберігаючи контроль над усім.
Для мене яскравим прикладом є кейс міністра Інфраструктури Пивоварського.
На виконання рішення кабміну він створив для бізнесу кращі умови.
Що призвело до зростання товарообігу, перевалки в портах і до зростання податкових надходжень.
Правоохоронці ж звинуватили його в завданні збитків державі (читай, чиновникам).
Справу, зрештою, закрили.
Але це яскравий приклад того, що в цієї країни немає шансу, поки не буде перезавантажена система управління країною.
До основи зруйнована і побудована за новим проєктом, створеним для досягнення стратегічних цілей країни.
Адже не потрібно нам ні стільки держінститутів, ні стільки чиновників.
Моя суб'єктивна думка — чисельність і держорганів і чиновників може бути без шкоди для країни скорочена на 70% (!)
А те, що залишиться, можна автоматизувати:
- реєстри та документообіг — на блокчейні;
- проєкти рішень, аналітика робить ШІ;
- людина тільки архітектор у такій системі й контролер.
Ось тільки один нюанс. чиновники не здатні ні розробити, ні прийняти амбітну стратегію.
Це ризик, зайва відповідальність для них.
А значить, ця стратегія має бути створена за межами контуру системи управління державою і нав'язана, бувши закріпленою законом у парламенті.
Не в цьому.
Ви, звичайно, можете зі мною не погодитися, але спробуйте мене переконати.
А поки не змінимо систему, у нас будуть постійно з кожною новою владою з'являтися свої міндічі, свинарчуки, фірташі та інші агенти системи.