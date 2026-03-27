НБУ ламає суть корпоративної реформи управління: хто за цим стоїть

Щодо штрафу НБУ для Укрпошта. Коротко — це тиск на компанію, чергова спроба заблокувати створення Укрпошта Банку та порушення базових принципів корпоративного управління.

А тепер детальніше. І це моя позиція як Ігоря Смілянського, а офіційна позиція АТ "Укрпошта" — у першому коментарі.

Ви знаєте, хто керує всіма "доларами" світу? Хто найпотужніший національний банк світу? Це Центральний банк США або Федеральна резервна система. Так от, вони НЕ МАЮТЬ права погоджувати членів наглядових рад банків США, таких як JPMorgan, Citibank тощо. Це право акціонера, бо це його гроші. А от НБУ має. Якщо завтра, наприклад, Джеф Безос, власник Amazon, захоче увійти до Наглядової ради Укрпошти (допомогти нам із посилками), але він не сподобається НБУ — його призначення можуть заблокувати. Просто так. Без чітких критеріїв (ну, наприклад, не опанував основ фінансового моніторингу України).

Але цих повноважень НБУ здалося замало. І тепер вони хочуть контролювати не лише призначення, а й діяльність членів наглядових рад банків та фінансових компаній, таких як Укрпошта. Як? Через вимогу надання НБУ порядку денного та протоколів наглядових рад. І коли Укрпошта, на підставі закону, відмовилася це робити, бо це порушує принципи корпоративного управління, НБУ наклав на Укрпошту штраф у сумі 250 тисяч гривень, щоб подати всім сигнал. А також розповідати, що Укрпошті не можна давати банк, бо "подивіться, які вони порушники закону", "їхня ділова репутація не відповідає високим вимогам власників українських банків" тощо. Шах і мат.

Увага: ми не надали ці протоколи не тому, що там було що приховувати (крім, звісно, планів дій на випадок надзвичайних ситуацій). Більш того, ця вимога легко обходиться: наглядова рада збирається неформально, обговорює все необхідне, а потім уже офіційно оформлює "красиві" протоколи.

Ми не надали цю інформацію тому, що мета корпоративної реформи полягала у зміні підходу до управління великими компаніями, а не у створенні "театру чи вистави", щоб зобразити ці реформи. Наглядові ради створювалися як орган, де можна відверто та професійно обговорювати стратегічні питання і проблеми компанії та формулювати план дій. Ви будете це робити, якщо всі деталі дискусії будуть відомі регулятору? Звісно, ні.

Показати ступінь маразму вимог? Згідно з позицією НБУ, отримавши штраф, я як генеральний директор маю винести питання щодо нього на наглядову раду, де обговорити, зокрема, юридичну стратегію (йти чи не йти до суду, з якими аргументами тощо). Так от, НБУ бажає отримати протоколи цих дискусій. Це якби прокурор сказав адвокату: "Ви тут поспілкуйтеся зі своїм клієнтом щодо суду, а потім детальний протокол дискусії занесіть мені, щоб я знав, як до суду готуватися".

Звісно, що такий грубий наїзд на базові принципи корпоративного управління, особливо коли це є фокусом наших міжнародних партнерів під час ухвалення рішень щодо надання Україні фінансової допомоги, толерувати не можна. Тому АТ "Укрпошта", згідно із законом, сплатило виставлений штраф, але буде відстоювати свою позицію в суді. Бо банки НБУ бояться, але, нарешті, хтось має це зробити. Вгадайте хто.

Коли людина набирає зайву вагу через бажання постійно їсти, то для збереження її здоров’я її садять на дієту та обмежують обсяг і калорійність їжі, а не годують більше, щоб у неї був тимчасово гарний настрій. Тож точно настав час посадити НБУ на регуляторну дієту заради збереження "здоров’я" економіки України. Їм є чим зайнятися в частині розвитку доступного кредитування, фінансової інклюзії (де, як то кажуть, кіт не валявся), а не втручатися в корпоративне управління.

P.S. Днями буде оголошено конкурс на посади незалежних членів Наглядової ради Укрпошти. Тож ми хочемо мати сильну, незалежну, а не "ручну" наглядову раду.