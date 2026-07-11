Благання чи ультиматум? Що насправді сигналізує Путін Заходу
Я ще раз хочу підсвітити надзвичайно важливий момент.
Зі сторінок The Economist Путін звертається до західних еліт з наступним посланням:
- Не тисніть на Росію й не доводьте її до поразки, бо може бути гірше для вас же.
- Не відштовхуйте Росію, бо ми підемо в Китай, і це буде гірше.
- Не сподівайтеся, що Росія зміниться, а прийміть нас такими, як ми є, бо інакше буде гірше.
- Перегорніть сторінку у відносинах з Росією й забудьте все, що було, бо інакше буде гірше.
По своїй формі це благання. А по своїй суті це ультиматум. Або буде по-моєму, або ви ще наплачетеся.
- Висновок 1. Путінський режим відчуває наближення критичного стану. Від хорошого життя такі послання не пишуть.
- Висновок 2. Відсутність хороших сценаріїв завжди є пасткою, штучною ілюзією, що приховує рефрейминг реальності. Ми мусимо показати наявність альтернатив та фальшивість поганої дихотомії "або путінська агресивна Росія – або ще гірша катастрофа".
- Висновок 3. Відсутність стратегії Заходу щодо Росії створює велику ймовірність радісного прийняття цієї пропозиції. Україні потрібно терміново запропонувати своє бачення. Я про це детально писав сто разів, а скоро ситуація стане гострою.
Деколонізація РФ, яка була маргінальною ідеєю у 2022 році, нині стає єдино можливим виходом. Зволікання з визначенням державної політики у цій сфері може перетворити нашу перемогу на поразку.