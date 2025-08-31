Хто і навіщо вбиває націоналістів, які вже ні на що не впливають?

Намагався зрозуміти, побудувати якусь не надто абсурдну версію. Не виходить.

Нащо було комусь ризикувати і вбивати І. Фаріон, яка вже давно припинила бути одним лідерів націоналістичного руху і перетворилася на суцільний маргінес (вибачте за цинічний політтехнологічний підхід)? А зараз те ж саме криваве безглуздя відбулося з А. Парубієм.

Він і свого часу не був потужної фігурою, від якої щось принципово залежало, а зараз так взагалі зник з політичного простору.

Якщо це росія, то чому вона вбиває колишніх, а не тих, що в авторитеті зараз і хто потенційно може стати на заваді імперським планам закінчення війни на кремлівських умовах?

А якщо це наші розбірки на правому електоральному фланзі, то знов таки незрозуміло, які задачі вирішує подібний терор?

Не буду здивований, коли слідство висуне особисто-побутові або суто матеріальні причини вбивства Парубія. Якщо цього не відбудеться, то тоді доведеться зробити нетривіальний висновок: хтось всередині України чи за її межами з незрозумілих причин вбиває діячів націоналістичного спрямування, чиї прізвища ще на слуху, але які вже ні на що не впливають.

Виходячи з такого висновку, я б порадив пану В. Вятровичу додатково подбати про власну безпеку.