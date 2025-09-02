Сила Сибіру-2. Чому саме сьогодні старий проект ''Газпрому'' отримав надію на реалізацію?

Газопровід "Сила Сибіру-2" - це справді цікаво та важливо для України.

Зізнаюся, очікував, що КНР змусить РФ похвилюватися ще кілька місяців чи років. Але сьогодні надійшла новина про підписання "меморандуму" про будівництво. І, на мій погляд, таке рішення Пекіна є прямим наслідком процесів у рамках ШОС+ та резонами підняти ставки перед неминучими великими переговорами США та КНР.

Далі текст мовою оригіналу

Для начала очерчу стартовые позиции - с чем ключевые игроки (которые имеют свои интересы) вышли к сентябрю 2025 года:

Россия теряет европейский газовый рынок. Куда топливо поставлялось сетью трубопроводов (Ямал-Европа, транзитные маршруты через Украину, Голубой Поток и Турецкий поточ через Турцию и Северные потоки). Работает только турецкое направление.

РФ нарастила мощности СПГ и как следствие поставки в Европу (российский СПГ там продаётся активно). Но эти мощности не могут компенсировать выпадающих объёмов трубопровами.

Альтернатива - рынок КНР. Куда идёт СПГ и есть газопровод "Сила Сибири", построенный РФ несколько лет назад. КНР покупала по нему топливо и была согласно (информация об этом была в СМИ неделю назад брать "дополнительные" 6 млрд кубов в год). Торговля газом по трубопроводу принесла РФ 8 млрд долларов за 2024 год (объёмы таможня КНР не указывает после 2022 года). Но если речь идёт об "увеличении" объёмов и "Сила Сибири" действительно поставляла 38 млрд кубов в год, то мы имеем цену 210 долларов за 1000 кубометров "на входе" в КНР". Ещё 4 млрд приносил СПГ.

То есть суммарно РФ продавала КНР газа на 12 с небольшим миллиардов. Для сравнения, в 2024 году среднегодовая цена газа в ЕС составляла около 410-430 долларов за 1000 кубометров.

Кремль очень хотел участия КНР в постройке второго газопровода - "Сила Сибири 2", но Китай последовательно говорил "нет, спасибо" на протяжении последних четырёх лет. Или при условии что РФ построит сама, но цена газа будет в районе 60 долларов за 1000 кубометров. Тут "нет" говорила уже Москва.

Но в 2024 году Турция и Азербайджан вышли с идеей вывода Туркменского газа на европейский рынок. И даже провели первую продажу 4 млрд кубов которые транзитировались через территорию Ирана. И резко оживились переговоры о транскаспийском трубопроводе (из Туркменистана в Азербайджан). Идею последовательно, на протяжении последних 20 лет пыталась "утопить" Россия.

И вдруг ситуация меняется. Китай даёт принципиальное согласие на строительство "Силы Сибири -2". Даёт ли на это деньги - вопрос. Строительство по территории Монголии, возможно, профинансирует. А вот кредит Газпрому - сомнительно. Пока подписан просто меморандум.

Почему?

Самое главное - когда и при каких условиях. Подписание произошло на саммите ШОС+, где среди участников были и Туркменистан и Азербайджан Иран и РФ. И где обсуждались вопросы энергетического сотрудничества. То есть имеем вероятность, при которой проекты поставок газа из Центральной Азии в Европу станут не региональными проектами, а проектами ШОС. По крайней мере таковым становится транзит туркменского газа через территорию Ирана и реконструкция соответствующего газопровода.

Топливо, естественно, пойдёт на рынок Европейского Союза.

Второй аспект - сопутствующие процессы. Или трек Дмитриева по переговорам с США. Кремль активно пытался продвинуть идею совместной с Вашингтоном продажи природного газа на европейском рынке. И эта идея находила понимание и поддержку. Проблема на пути реализации - необходимость заморозки войны в Украине (в том числе с уступками Москве).

И вот на этом фоне КНР даёт "зелёный свет" для "Силы Сибири 2". Но не даёт пока что денег на строительство газопровода. В тактической перспективе это означает:

Для государств ШОС+заинтересованных в реализации транскаспийских энергетических проектов - уменьшение российского противодействия и возможность начать строительство (реконструкцию) упомянутых газотранспортных мощностей.

Как следствие - перспектива для ЕС получения ещё одного "нероссийского" источника природного газа в ближайшей перспективе. А это означает возможность и далее говорить о политике отказа от импорта данного сырья (трубопроводами) из РФ к 2027 году.

Для России - получение дополнительных аргументов в процессе торга с США. Где, кроме вопросов газа есть ещё первый в истории договор о регулярных проводках контейнеровозов из портов КНР в Роттердам и порты Польши Северным Морским Путём (правда, без заходов в российские порты).

Для Украины это означает, что РФ будет максимально пытаться давить по теме уступок в переговорах о заморозке войны. И не идёт по быстрому переговорному треку. То есть продолжает войну.

Для КНР это дальнейшее ослабление РФ в ходе войны и ещё большая привязка российской экономики к китайской. А так же дополнительная тема в будущих глобальных переговорах с США. Проще говоря, Пекин поднимает ставки. При этом не потратив на данный момент ни цента (за исключением разве что питания и размещения российской делегации).

В более дальней перспективе это означает:

Для Украины - решение вопроса о заморозке войны и контурах этой заморозки с 90% вероятностью становятся производными от переговором США-КНР.

Турция и Азербайджан усиливают свои позиции в качестве поставщиков природного газа на европейский рынок. И, в перспективе, после заморозки войны, вновь активизируются переговоры о транзите данного ресурса через территорию РФ и Украины (туркменского и азербайджанского в первую очередь).

ЕС вероятно продолжит политику уменьшения зависимости от природного газа из РФ. Потому что есть реальные альтернативы (вопрос туркменских поставок реашем за 2-3 года). Но вероятнее всего, РФ не потеряет полностью европейский рынок. Сохранив свою долю на уровне меньшем 10% от общих объёмов. При этом ключевым игроком на газовом рынке Юго-Восточной и Восточной Европы становится Турция.

Китай остаётся для РФ "покупателем последней надежды" в нефтегазовой отрасли. При этом сомнительно, чтобы КНР взяла на себя расходы по строительстуву "Силы Сибири-2". Такая вероятность может быть лишь после потери россией возможности нарастить экспорт газа на европейских рынок и в случае когда газопровод более чем на 50% будет принадлежать Китаю. Пока таких условий нет. Поэтому Газпром начнёт строительство сам. В условиях войны и экономии бюджетных средств в РФ. А дальше, при отсутствии альтернативы, Пекин будет диктовать Москве ценовую политику на сырьё. Что уже и делает (вновь сравните 210 долларов за 1000 кубов для Китая и 410-430 для ЕС).

Как-то так.