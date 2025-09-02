Янукович має врятувати Путіна

Трішечки перефразую відому фразу радянських часів: "Там, де Янукович, там завжди перемога". Тільки навпаки.

Поява цього політичного зомбі у публічному просторі однозначно підтверджує, що все дуже погано. Або у В. Януковича (тобто, у Саші-стоматолога, який керує бізнесом родини), або в путіна.

Але наскільки мені відомо, у Януковича все стабільно. Після втечи у росію російські "рятівники" в нього відібрали майже все, але не все. На вельми пристойне життя залишилося. Початок повномасштабної агресії Янукович сприйняв без ентузіазму — тому що на гауляйтера у Києві планувалося посадити його затятого ворога Медведчука, при цьому до Медведчука авансом перебігли деякі персонажі, які свого часу працювали з Януковичем.

Але ми пам’ятаємо крах "Києву за три дні", і Янукович заховався у комфортабельну норку, яких у нього багато. І ось його знову витягли на світло. Не буду здивований, якщо саме за ідеєю того ж єзуїтського Медведчука.

Тобто, проблеми у путіна. Саме тому і розгортається чергова частина бурлескної вистави для Д. Трампа: путін — за припинення війни і справедливе врегулювання. От просто їсти не може, так миру хоче. Але ж треба вирішити з вихідними протиріччями... З державним переворотом, спродюсованим ЦРУ у Києві у 2014 році...

Тому В. Зеленський має спочатку провести мирні переговори з Януковичем, який раптом знову стає легітимним в мутних очах Кремля, а вже потім можна щось і з путіним підписати. Повня маячня, але час цей задум потягне добряче.

А провести переговори Янукович може запропонувати у Іспанії — там в нього начебто ще нерухомість залишилася. Головне, щоб Федорович якось не опинився у Мар-а-Лаго, бо він грає у гольф і може раптом задружбанитися з Трампом.