Кто и зачем убивает националистов, уже ни на что не влияющих?

Пытался понять, построить какую-нибудь не слишком абсурдную версию. Не выходит.

Зачем было кому рисковать и убивать И. Фарион, которая уже давно прекратила быть одним лидером националистического движения и превратилась в сплошной маргинес (извините за циничный политтехнологический подход)? А сейчас та же кровавая бессмыслица произошла с А. Парубием.

Он и в свое время не являлся мощной фигурой, от которой что-то принципиально зависело, а сейчас так вообще исчез из политического пространства.

Если это россия, то почему она убивает бывших, а не тех, что в авторитете сейчас и кто потенциально может помешать имперским планам окончания войны на кремлевских условиях?

А если это наши разборки на правом электоральном фланге, то опять непонятно, какие задачи решает подобный террор?

Не буду удивлен, когда следствие выдвинет лично-бытовые или сугубо материальные причины убийства Парубия. Если этого не произойдет, тогда придется сделать нетривиальный вывод: кто-то внутри Украины или за ее пределами по непонятным причинам убивает деятелей националистического толка, чьи фамилии еще на слуху, но которые уже ни на что не влияют.

Исходя из такого вывода, я бы посоветовал В. Вятровичу дополнительно позаботиться о собственной безопасности.