Кооператив "Озеро" дав тріщину
ФСБ затримало праву руку Ротенберга, голову правління "Русхімальяьянсу" Костянтина Махова. Таким чином ми маємо друге за останні два тижні затримання настільки високого рівня
- Почати треба з того, що рішення про затримання людини такого рівня не могло обійтися без Володимира Путіна. Тобто, як і в історії з арештом доброго путінського знайомого, власника Петербургських портів та колишнього бандита Іллі Трабера, остаточне добро міг дати тільки особисто Путін.
- Чи пов’язані справи Трабера та Русхіма поки що невідомо, хоча виключати ми цього не можемо. Проте, логіка за якою відбулися ці затримання, напевно все ж таки, ідентична. Судячи з усього, Володимиру Путіну розповідають про те що існує якась змова олігархів проти нього. І після цього приймається рішення про затримання. Разом з тим, звичайно ж існує і економічна складова по перерозподілу майна. Якщо ця версія правдива, то питання затримання самого Ротенберга є лише питанням часу. Якщо справа не в змові, а в якійсь меншій провині, ми матимемо ситуацію схожу з історією Шойгу, коли все оточення буде сидіти, а сам Ротенберг змушений буде просто перелякано сидіти в себе в офісі, очікуючи арешту в будь-який момент.
- Затриманням Трабера особисто керував перший заступник керівника ФСБ Корольов. Судячи з усього, нинішню операцію також курував той самий Корольов, який починає різко посилюватися.
- Нагадаю, що Ротенберг є другом Путіна з часів кооперативу "Озеро" і він ніколи не ліз в політику. перший дзвіночок він отримав в 2025, коли не зміг захистити свого міністра транспорту і екс-губернатора Курської області Старовойта, який застрелився. Але зараз явно ситуація набагато складніша, адже затримали його праву руку і найдовіренішу особу.
- Я повторюся, судячи з усього, все, що ми бачимо - це не питання корупції. Мають бути набагато вагоміші речі, повʼязані з особистою образою Путіна на щось. І версію про це "щось" Путіну доносить Корольов. Можна допустити з відносно високим рівнем імовірності, що Корольов чимось лякає Путіна (створює певну картину реальності, яка може й не бути правдивою). Але головне, що Путін починає вірити в цю нову для себе картину імені першого заступника голови ФСБ.
- Все це призведе до кардинальних змін всередині вищого політичного класу, адже для них ситуація стане менш прогнозованою
- Які амбіції у самого Корольова поки не зрозуміло. Так само неясно, як на всі ці речі буде реагувати керівництво ФСО. Але, схоже, Путіна починають тримати в певних страхах і, на фоні внутрішніх проблем, це буде кардинально міняти внутрішню російську політику