Коли GPU перестає бути пристроєм: нова економіка обчислень за запитом

Упродовж десятиліть відеокарта сприймалася як кінцевий продукт. Користувач купував GPU, встановлював його у власну систему й розраховував, що обчислювальної потужності вистачить на кілька років.

Така модель визначала не лише поведінку споживачів, а й економіку всієї галузі – від роздрібних продажів до циклів оновлення обладнання. Проте останніми роками вона стрімко втрачає актуальність.

Причина полягає не лише у зростанні вартості "заліза". Сучасні GPU дедалі частіше використовуються не як персональний ресурс, а як елемент розподілених обчислювальних пулів. Вони перетворюються на інфраструктуру, доступну за запитом, а не на об’єкт володіння. Цей зсув змінює економіку одразу кількох сегментів – від хмарного геймінгу до штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

У сфері хмарного геймінгу цей перехід проявився раніше й жорсткіше, ніж в інших індустріях. Ігрові навантаження висувають екстремальні вимоги до стабільності, затримки та передбачуваності продуктивності. На відміну від пакетних або асинхронних обчислень, тут кожна мілісекунда безпосередньо впливає на якість сервісу. Саме тому ігрові платформи першими почали розглядати GPU як динамічно перерозподілюваний ресурс.

За словами віцепрезидента з розвитку бізнесу Boosteroid Артема Скорого, ключовим чинником стає не абсолютна потужність, а коефіцієнт використання інфраструктури. "Коли GPU знаходиться у користувача, він простоює більшу частину часу. В інфраструктурній моделі ми керуємо щільністю завантаження, балансуючи сесії між регіонами, часовими піками та типами навантажень. Це принципово інша економіка", -- зазначає він.

Окремо варто підкреслити, що саме за цією моделлю сьогодні працює Boosteroid - один із трьох найбільших незалежних провайдерів хмарного геймінгу у світі. Компанія керує розподіленою мережею дата-центрів у Європі, Північній Америці та Південній Америці, вибудовуючи власну GPU-інфраструктуру без залежності від одного гіперскейлера. Такий підхід дозволяє на практиці відпрацьовувати моделі високої щільності завантаження GPU в умовах масових real-time навантажень, де архітектурні й управлінські рішення миттєво відображаються на якості сервісу.

За безпосередньої участі Артема Скорого Boosteroid уклала стратегічну 10-річну угоду з Microsoft, яка відкрила доступ до бібліотек Xbox та Activision Blizzard для мільйонів користувачів хмари. Цей кейс став прецедентом для ринку: він довів, що незалежні гравці, які роблять ставку на ефективність використання GPU, можуть виступати надійними партнерами для техгігантів, пропонуючи гнучкість, недоступну в межах традиційних корпоративних структур.

Ця стратегія масштабування виходить за межі традиційних ігровх платформ. Артем Скорий очолив напрямок інтеграції сервісу в екосистеми лідерів споживчої електроніки та автопрому – від Smart TV (Samsung, LG, Philips) до бортових мультимедійних систем Mercedes-Benz. Такі партнерства наочно демонструють, що "обчислення за запитом" стають новим стандартом: користувач отримує доступ до ігрового контенту безпосередньо на екрані свого пристрою, оминаючи необхідність купувати консоль чи потужний ПК.

На думку Артема Скорого, саме ігрові сервіси стали індикатором зрілості всієї цифрової інфраструктури. "Хмарний геймінг дуже швидко показує, де система не готова до масштабування. Якщо інфраструктура не витримує ігрове навантаження в реальному часі, вона не буде стабільною і для інших критичних сервісів", -- підкреслює він.

Перехід до обчислень за запитом докорінно змінює логіку капітальних витрат. Замість того щоб мільйони користувачів інвестували у власне обладнання, обчислювальна потужність концентрується в дата-центрах і використовується багаторазово. Це знижує сукупні витрати екосистеми та підвищує ефективність використання одного з найдорожчих компонентів сучасної цифрової інфраструктури.

Паралельно відбувається зближення хмарного геймінгу та AI-інфраструктури. Попри відмінності у характері навантажень, обидві галузі спираються на подібні GPU-кластери, системи охолодження, енергопостачання та мережеві архітектури. Досвід управління ігровими real-time сесіями дедалі частіше застосовується під час проєктування платформ для AI inference, де стабільність і передбачуваність затримок також стають критично важливими.

Водночас економіка обчислень за запитом потребує високої операційної зрілості. Помилки у прогнозуванні попиту, неправильне географічне розміщення потужностей або прорахунки в мережевій архітектурі призводять або до простою ресурсів, або до деградації сервісу. У результаті конкурентна перевага формується не стільки на рівні технологій, скільки на рівні управлінських та архітектурних рішень.

Ефективність такого управлінського підходу отримала визнання на міжнародному рівні. У 2025 році Артем Скорий був відзначений престижними бізнес-нагородами Gold Globee® та Silver Stevie® у категоріях, пов'язаних із цифровою трансформацією та лідерством. Ці відзнаки підтверджують, що здатність будувати стійкі бізнес-моделі на базі розподілених обчислень сьогодні є критично важливою навичкою, яка цінується індустрією не менше, ніж самі технологічні інновації.

"GPU перестає бути продуктом і стає елементом сервісу, який має бути непомітним для кінцевого користувача", – підкреслює Артем Скорий. У цій моделі перемагають не ті, хто володіє найбільшими обсягами обладнання, а ті, хто вміє керувати ним як гнучким, розподіленим активом.

У довгостроковій перспективі цей зсув виходить далеко за межі ігрової індустрії. Формується універсальна модель споживання обчислень, у якій доступ до потужності надається саме тоді й у тому обсязі, який потрібен. Хмарний геймінг став одним із перших ринків, де ця логіка проявилася повною мірою, і саме тому сьогодні він задає орієнтири для всієї екосистеми високопродуктивних обчислень.