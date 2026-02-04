Вербування гарних українських жінок, як м'яса для багатих дядь

Отже, модельна агентесса Маша Манюк уже кілька діб бігає зі спробами відбілитись від файлів Епштейна. Я нагадаю, що там був лист між Манюк та модельним скаутом Жаном-Люком Брюнелем від 2010 року. Тоді Манюк була дружиною Юрія Громницького — на той час речника віцепрем’єр-міністра України Бориса Колєснікова.

Пригадую, що тоді цю тьотку крутили скрізь як великого фахівця з продажів молодих і гарних.

Кілька років тому у програмі ЖВЛ Маша Манюк так описувала суть своєї роботи — ловлю дєвіц, бо в них довгі ноги і пухлі губи.

Маша Манюк випустила відео на 12 хвилин, де розказує, що Брюннель був професіоналом, нічого поганого вона сказати не може. І загалом всім треба "закрити роти", хто не шарить в бізнесі.

Легкий OSINT і можна знайти низку матеріалів, як

канал CBS ще 30 років тому знаходив молодих моделей, які розповіли, що Брюннель або сам вимагав у них інтиму або продавав іншим чоловікам.

https://www.thecut.com/.../jean-luc-brunel-alleged...

А ще було свідчення від 1995 року, де колеги Брюннеля стверджували, що він полюбляв наркотики і тихе насилля над жінками.

https://www.thefashionlaw.com/jean-luc-brunel-at-the.../

Окремо колишня співробітниця MC2 Мартіса Васкес, яка працювала в агентстві в 2003-2006 роках, розповіла, що Брунель шукав молодих дівчат (за словами Васкеса, серед них були 13-річні) в Європі, Південній Америці та пострадянських країнах.

Найпривабливіших із них, за словами Васкес, привозили в квартиру Епштейна в Нью-Йорку і "позичали" заможним чоловікам за ціною до $100 тисяч за ніч. Якщо дівчата відмовлялися від авансів, їм не платили.

https://www.thedailybeast.com/models-say-jeffrey.../

Вірджинія Джуффре, жінка, яка першою розкопала цей гнійник, ще в 2019 розказала про Епштейна цікаві речі. Що Брюннель знаходив і заманював дівчат із бідних країн для Епштейна та його знайомих у США, обіцяючи кар’єру моделі та великі гроші, заробіток. Епштейн, за словами Джуффре, хвалився їй, що переспав з більш ніж тисячею "дівчат Брюннеля".

Минулого року, після самогубства Джуффре вийшли іі посмертні мемуари. Де жінка описала оргію Епштейна, принца Ендрю, де участь брали 8 дівчат, які не говорили англійською мовою і були молодше 18 років. При чому сам покійний хижак ніколи не використовував захист.

Ще одна цікава деталь із файлів Епштейна.

Коли його представники або сам Брюннель приїжджали до України, їм потрібен був статусний і безпечний простір для проведення "кастингів". Таким місцем став готель Hyatt у центрі Києва. Зустрічі організовували через закриті списки пізно ввечері.

Окремо мені сподобалось доповнення Марії Коршунової — вона зараз має нове прізвище про те, як Манюк свого часу шкодувала про її скандал з Ландиком. Мовляв, треба було закрить рот і підкоритись мужику. Ну і ще дещо — про садистські розваги на танках від 2018 теж у Коршунової було цікаве. Це пояснює, які жалюгідні ублюдки нами керують і мають гроші на збочення.

Бути юною і дуже красивою файно та безпечно, коли у тебе є люблячі батьки. І ти не вляпаєшся у подібне лайно, бо нема що їсти.

Я завжди вважала і вважаю, що краща модельна карʼєра була у Клавдії Шиффер. Бо у неї батько успішний адвокат, хороша освіта — вона була переможницею олімпіад з фізики та математики — а отже, їй не треба було борсатися у подібній грязі.

Поки агент не пройшов ретельну співбесіду у її тата, ніхто перший контракт не підписав. Пізніше тато-юрист і мама-бухгалтерка якісно вичитували кожні її документи.