Як бобри стали наполегливо прогризати греблю Білгородського водосховища

Бобри допомагають захисникам Вовчанська...

Напередодні я описував не найкращий розвиток подій у Вовчанську, а тим часом дещо починає змінюватися вже не на користь російських окупантів. І причиною тому стало те, що бобри стали наполегливо прогризати греблю Бєлгородського водосховища, в районі Маслової Пристані Щебекинського району, створ якої розміщений в районі села Безлюдівка.

Таким чином, у зоні ризику підтоплення опиняються села Безлюдівка, Нова Таволжанка та мікрорайон Титовка в Шебекіно. Але це не найцікавіше.

Вода так само почала прибувати і в Сіверський Донець, унаслідок чого вже відбувається підтоплення тимчасово окупованих Огурцового і Гатища в Харківській області, які використовуються 82-м МСП і 138-ю ОМСБр як зосередження та накопичення сил і засобів.

До речі, саме в цьому напрямку РОВ напередодні зробило спробу розширення зони контролю на південь від Гатища, лівим берегом Сіверського Дінця. Тепер це розширення зони контролю більше починає нагадувати пастку для російських підрозділів, які опинилися на південь від Сіверського Дінця.

Аналогічного ефекту слід очікувати і у Вовчій, розлив якої може значно ускладнити забезпечення підрозділів РОВ на південному березі у Вовчанську, що засіли на Хлібкомбінаті та Масловому заводі.

Власне, як то кажуть, у цю гру можна грати удвох.

6 червня 2023 року пам'ятають усі.