Как бобры стали настойчиво прогрызать дамбу Белгородского водохранилища

Бобры помогают защитникам Волчанска…

Накануне я описывал не самое лучшее развитие событий в Волчанске, а между тем, кое-что начинает меняться уже не на пользу российских оккупантов. И причиной тому стало то, что бобры стали упорно прогрызать плотину Белгородского водохранилища, в районе Масловой Пристани Щебекинского района, створ которой размещён в районе села Безлюдовка.

Таким образом, в зоне риска подтопления оказываются сёла Безлюдовка, Новая Таволжанка и микрорайон Титовка в Шебекино. Но это не самое увлекательное.

Вода так же стала прибывать и в Сиверский Донец, в результате чего уже происходит подтопление временно оккупированных Огурцово и Гатища в Харьковской области, используемых 82-м МСП и 138-й ОМСБр в качестве сосредоточения и накопления сил и средств.

К слову сказать, именно в этом направлении РОВ накануне предприняло попытку расширения зоны контроля южнее Гатища, по левому берегу Сиверского Донца. Теперь это расширение зоны контроля больше начинает напоминать ловушку для российских подразделений, оказавшихся южнее Сиверского Донца.

Аналогичный эффект следует ожидать и в Волчьей, разлив которой может значительно осложнить обеспечение подразделений РОВ на южном берегу в Волчанске, засевших на Хлебкомбинате и Масловом заводе.

Собственно, как говорится, в эту игру можно играть вдвоём.

