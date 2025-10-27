ГУР провели чергову акцію приниження російського ППО на тимчасово окупованому півострові Крим

Отже, судячи з кадрів, знищено та пошкоджено були такі засоби:

- РЛС 96Л6, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Це унікальний для російських ППО всевисотний радар-виявник, який на відміну від більш поширеного та дешевого 92Н6Е може забезпечити фіксацією, цілевказівкою та супроводом повітряних об'єктів цілий полк. Тільки цих РЛС використовується крім приймальної активної ФАР окремим сегментом передає ФАР, що забезпечує роботу комплексів С-400 з балістичним цілям.

РЛС П-18 "Терек" - це радянська/російська мобільна двокоординатна станція радіолокації метрового діапазону хвиль, призначена для кругового огляду, особливістю якої є саме оперування в метровому діапазоні хвиль. Багато технологій зменшення виявності (stealth) розраховані на сантиметрові/дециметрові діапазони, а чи не на VHF. Це дає П-18 перевагу у виявленні цілей, зроблених із застосуванням малої помітності радіолокації.

РЛС 55Ж6У "Небо-У" - вартість цієї системи понад 100 млн доларів, але не в цьому родзинки. Для РВВ це дуже важливий елемент далекого ППО, що прийшла на заміну РЛС П-70, що стоїть на чергуванні радіотехнічних полків, що дозволяє фіксувати і супроводжувати цілі на висотах понад 10 км, у тому числі і в повітряному просторі України. Це найсучасніша система нестратегічної ПРО на озброєнні у Росії та їх лічені одиниці. У буквальному значенні слова.

На сьогоднішній день верифіковано знищення трьох РЛС 55Ж6У "Небо-У" та трьох РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".

Ну і десантний катер "БК-16", що також дуже добре.

Крим як виконував, продовжує виконувати, так і виконуватиме свою роль "Чорнобаївки" для російських систем ППО.