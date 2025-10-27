rus
ГУР провели очередную акцию унижения российского ПВО на временно оккупированном полуострове Крым

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

ГУР провели очередную акцию унижения российского ПВО на временно оккупированном полуострове Крым

Итак, судя по кадрам, уничтожены и повреждены были следующие средства:

- РЛС 96Л6 входящая в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Это уникальный для российских ПВО всевысотный радар-обнаружитель, который в отличие от куда более распространённого и дешёвого 92Н6Е может обеспечить фиксацией, целеуказанием и сопровождением воздушных объектов целый полк. Только на этих РЛС используется помимо приёмной активной ФАР отдельным сегментом передающая ФАР, что обеспечивает работу комплексов С-400 по баллистическим целям.

РЛС П-18 "Терек" - это советская/российская мобильная двухкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона волн, предназначенная для кругового обзора, особенностью которой является именно оперирование в метровом диапазоне волн. Многие технологии уменьшения обнаружимости (stealth) рассчитаны на сантиметровые/дециметровые диапазоны, а не на VHF. Это даёт П-18 преимущество в обнаружении целей, сделанных с применением малой радиолокационной заметности.

РЛС 55Ж6У "Небо-У" – стоимость этой системы более 100 млн долларов, но не в этом изюм. Для РОВ это очень важный элемент дальнего ПВО, пришедшая на замену РЛС П-70 в стоящая на дежурстве радиотехнических полков, что позволяет фиксировать и сопровождать цели на высотах более 10 км, в том числе и в воздушном пространстве Украины. Это самая современная система нестратегической ПРО на вооружении у россии и их считанные единицы. В прямом смысле слова.

На сегодняшний день верифицировано уничтожение трёх РЛС 55Ж6У "Небо-У" и трёх РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".

Ну и десантный катер "БК-16", что тоже очень хорошо.

Крым как выполнял, продолжает выполнять, так и будет выполнять свою роль "Чернобаевки" для российских систем ПВО.

Источник:Telegram

