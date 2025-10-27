ГУР провели очередную акцию унижения российского ПВО на временно оккупированном полуострове Крым

Итак, судя по кадрам, уничтожены и повреждены были следующие средства:

- РЛС 96Л6 входящая в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Это уникальный для российских ПВО всевысотный радар-обнаружитель, который в отличие от куда более распространённого и дешёвого 92Н6Е может обеспечить фиксацией, целеуказанием и сопровождением воздушных объектов целый полк. Только на этих РЛС используется помимо приёмной активной ФАР отдельным сегментом передающая ФАР, что обеспечивает работу комплексов С-400 по баллистическим целям.

РЛС П-18 "Терек" - это советская/российская мобильная двухкоординатная радиолокационная станция метрового диапазона волн, предназначенная для кругового обзора, особенностью которой является именно оперирование в метровом диапазоне волн. Многие технологии уменьшения обнаружимости (stealth) рассчитаны на сантиметровые/дециметровые диапазоны, а не на VHF. Это даёт П-18 преимущество в обнаружении целей, сделанных с применением малой радиолокационной заметности.

РЛС 55Ж6У "Небо-У" – стоимость этой системы более 100 млн долларов, но не в этом изюм. Для РОВ это очень важный элемент дальнего ПВО, пришедшая на замену РЛС П-70 в стоящая на дежурстве радиотехнических полков, что позволяет фиксировать и сопровождать цели на высотах более 10 км, в том числе и в воздушном пространстве Украины. Это самая современная система нестратегической ПРО на вооружении у россии и их считанные единицы. В прямом смысле слова.

На сегодняшний день верифицировано уничтожение трёх РЛС 55Ж6У "Небо-У" и трёх РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".

Ну и десантный катер "БК-16", что тоже очень хорошо.

Крым как выполнял, продолжает выполнять, так и будет выполнять свою роль "Чернобаевки" для российских систем ПВО.