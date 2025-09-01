Філософія війни: як Україна деконструює імперію

Коли путін опублікував (у липні 2021 року) свою статтю про "історичну єдність" росіян і українців, мало хто розпізнав у ній філософський маніфест.

Однак його заклик до синтезу, де незалежність України є лише тимчасовим діалектичним відхиленням перед неминучим возз'єднанням, безпосередньо випливає з спотвореного тлумачення філософії історії Гегеля.

путін став путіним завдяки тому, що колись лєнін начитався Маркса, а Маркс начитався Гегеля.

Бо Маркс - це Гегель мінус ідеалізм плюс революційна практика. Він зберіг діалектичний метод, але наповнив його матеріальним змістом.

Замість Світового Духу - класова боротьба, замість прусської монархії - диктатура пролетаріату, замість кінця історії в філософії - комунізм як реальний рух.

До чого призводить комунізм в різних його проявах — зрозуміло.

Сім місяців по тому, після публікації статті, коли російські танки перетнули кордон України, вони несли не тільки боєприпаси, а й ідеї німецького філософа XIX століття, перетворені на зброю і спотворені до невпізнання.

Трагедія, що розгортається у Східній Європі, є, по суті, зіткненням двох несумісних філософських проектів. росія застосовує насильницьку псевдодіалектику, змушуючи Україну підкоритися заздалегідь визначеному синтезу.

Україна, тим часом, практикує щось набагато радикальніше: деконструкцію самої імперії.

Історичний наратив росії слідує сумнозвісному звичній схемі.

Теза: середньовічна Київська Русь як спільне походження.

Антитеза: нещасні століття розлуки.

Синтез: відновлення єдності під доброзичливим керівництвом москви. Це Гегель із зброєю, філософія як привід для завоювання.

Це не справжнє діалектичне мислення — це його авторитарна пародія. Якщо Гегель бачив, як Історія рухається через суперечності до більшої свободи, то версія путіна рухається лише до більшого контролю росії.

Його синтез — це поглинання, яке подається як доля.

Опір України діє на зовсім іншому філософському рівні. Це свідчення мужності та стійкості українського народу.

Замість того, щоб пропонувати контрнарратив про неминучу західну інтеграцію, Україна робить щось більш витончене: вона руйнує самі основи імперської міфології.

Це деконструкція на практиці. Україна показує, як "братські народи" завжди означали ієрархію, як "спільна історія" означала вибіркову пам'ять, як "захист" означав підпорядкування.

Тут виявляється найдивніша іронія конфлікту. росія, позиціонуючи себе як захисника традиційних цінностей проти західного постмодернізму, веде цілком постмодерну війну.

Це означає, що вона діє таким чином, що стирає межі між реальністю та вигадкою, з множинними "правдами" для різних аудиторій, імітованими референдумами на окупованих територіях та гіперреальністю державного телебачення, де Україна одночасно є слабкою і загрозливою, нацистською і єврейською, штучною і вічною російською.

Тим часом Україна, яка бореться за інтеграцію з нібито постмодерною Європою, захищає найкласичніші сучасні цінності: територіальну цілісність, фактичну правду та національний суверенітет.