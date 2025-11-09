Цей зимовий сезон буде важчим за попередній на 20-30%, адже енергосистема дійсно виснажена

І знову про блекуат!

Ми знали, що це (обстріли енергосистеми) буде знову в сезоні 2025/26.

Це ж вже було (с)

З позитивного: погода поки на нашій стороні.

Моя субʼєктивна оцінка: цей зимовий сезон (до кінця березня 2026) буде важчим за попередній на 20-30%, адже енергосистема дійсно виснажена.

Дійсно все залежить від регіону де відчувати на собі такі блекаути: Харків, Дніпро, Суми, Чернігів, - відрізняється від західних регіонів.

Велике прохання до енергетиків:

Не говоріть про масштаби ураження системи (ми все розуміємо, або здогадуємося).

ПАТ Центренерго сьогодні написало: "Станції у вогні!….Ми зупинилися... Нині - нуль генерації. Нуль"!

Пффффф

До складу "Центренерго" входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС (Київська область), Зміївська ТЕС (Харківща) та Вуглегірська ТЕС Донеччина (наразі окупована).

Люди не розуміють, якими станціями оперує Центренерго та сприймають такі повідомлення, як про повний параліч системи всієї країни.

Це працює неймовірно деструктивно для суспільства (навіть, якщо це відверта дезінформація для ворога).

Достатньо сказати, що ви працюєте над відновленням, люди ВСЕ розуміють.

Такі інформаційні повідомлення дають надзвичайну мотивацію для кремля.

Там створюється враження, що треба ще трохи дотиснути і буде результат, на який вони розраховували останні 4 роки;

Прохання до політиків:

Не обіцяти, що ось скоро (завтра, на наступному тижні або кварталі) зробимо свої ракети, або вже ось-ось купуємо Томагавки і відповідно зробимо блекаут там, за поребриком.

Просто зробіть це.

Зайві слова, зайві та не реалізовані обіцянки шкодять набагато більше, ніж всі разом узяті російські ракети.