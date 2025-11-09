Этот зимний сезон будет тяжелее предыдущего на 20-30%, ведь энергосистема действительно истощена

И снова о блекуате!

Мы знали, что это (обстрелы энергосистемы) будет снова в сезоне 2025/26.

Это уже было (с)

С положительного – погода пока на нашей стороне.

Моя субъективная оценка: этот зимний сезон (до конца марта 2026) будет тяжелее предыдущего на 20-30%, ведь энергосистема действительно истощена.

Действительно все зависит от региона, где ощущать на себе такие блекауты: Харьков, Днепр, Сумы, Чернигов - отличается от западных регионов.

Большая просьба к энергетикам:

Не говорите о масштабах поражения системы (мы все понимаем или догадываемся).

ПАО Центрэнерго сегодня написало: "Станции в огне!….Мы остановились... Сейчас – ноль генерации. Ноль"!

Пффффф

В состав "Центрэнерго" входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС (Киевская область), Змиевская ТЭС (Харьковща) и Углегорская ТЭС Донетчина (в настоящее время оккупирована).

Люди не понимают, какими станциями оперирует Центрэнерго и воспринимают такие сообщения, как полный паралич системы всей страны.

Это работает невероятно деструктивно для общества (даже если это откровенная дезинформация для врага).

Достаточно сказать, что вы работаете над восстановлением, люди ВСЁ понимают.

Такие информационные сообщения дают удивительную мотивацию для кремля.

Там создается впечатление, что нужно еще чуть-чуть дожать и будет результат, на который они рассчитывали последние 4 года;

Просьба к политикам:

Не обещаем, что вот скоро (завтра, на следующей неделе или квартале) сделаем свои ракеты, или уже вот-вот покупаем Томагавку и соответственно сделаем блекаут там, по поребрику.

Просто сделайте это.

Лишние слова, лишние и нереализованные обещания вредят гораздо больше, чем все вместе взятые российские ракеты.