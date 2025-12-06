2026 рік стане роком випробувань: головні прогнози
Цікаво знати що буде у 2026? Вже почався парад прогнозів, зібрав для себе декілька і ділюся результатами.
Провідні світові інституції представили своє бачення 2026 року:
- Goldman Sachs Asset Management – Investment Outlook 2026: "Seeking Catalysts Amid Complexity". Фокус на центральних банках, новому торговому порядку, фіскальних ризиках та AI.
- Deloitte – TMT Predictions 2026: інфраструктура AI, суверенний AI-компьютинг ($100 млрд інвестицій), мікродрами та подкасти.
- McKinsey – Global Economics Intelligence: 70% респондентів очікують рецесію у 2025-2026, найвищий показник з 2022 року.
- Eurasia Group – Top Risks 2025-2026: епоха "G-Zero" – відсутності глобального лідерства.
- Fitch Solutions/BMI – "World of Worries: Political Risks in 2026": торгова війна, пост-українська європейська безпека, Індо-Тихоокеанський регіон.
- GLOBSEC – Seven Security Scenarios for Ukraine 2025-2026: 7 сценаріїв війни на основі опитування 61 експерта.
- CSIS – Russia's War in Ukraine: The Next Chapter: детальний аналіз ресурсних обмежень РФ.
Ключові тренди 2026 року, які бачать для себе ці інституції:
- Структурна дивергенція – економічна логіка підпорядковується імперативам національної безпеки.
- Торгова фрагментація – світ розпадається на конкуруючі блоки з різними правилами.
- AI як інфраструктурний виклик – від моделей до дата-центрів, чіпів та енергії.
- Геополітичний "базар" – торгівля безпекою між великими гравцями (США, Китай, РФ).
- Фіскальна напруга – оборонні видатки vs соціальні зобов'язання vs борг.
2026 рік стане ще одним роком випробування на міцність (!). Світ входить у фазу "структурної дивергенції", де економічна логіка підпорядковується імперативам національної безпеки. Eurasia Group називає це епохою "G-Zero" – відсутності глобального лідерства, яку порівнюють із 1930-ми (!).
Економіка – уповільнення і сировинний злам:
- Глобальний ВВП: зростання 3,1% (МВФ), але розподілено вкрай нерівномірно.
- США сповільнюються до 1,5–1,8%,
- Китай прискорюється до 4,3–4,8%,
- Єврозона стагнує на 1,0–1,2%.
Головна новина – сировинний обвал. World Bank прогнозує падіння цін на 7% – четвертий рік поспіль, до шестирічного мінімуму (!). Ключові прогнози по сировині:
- Нафта Brent: $55–62/барель (–14%). Надлишок 1,2 млн барелів/день через США, Гайану, Бразилію.
- Газ TTF в Європі: стабілізація на €30/MWh – ЄС адаптувався без російського газу.
- Залізна руда: -4%, падіння нижче рівнів 2019 через кризу нерухомості Китаю.
- Мідь: +15–20%, єдиний яскравий актив завдяки EV та renewables.
- Золото: $4 000–4 200/унція (+5%), safe haven на тлі невизначеності.
- Пшениця, рис: рекордні глобальні запаси, ціни -2–3%.
- Процентні ставки: ФРС завершить цикл на 3,0–3,25%, ЄЦБ знизить до 1,5–2,0%. EUR/USD зміцниться до 1,20–1,25.
Тарифні війни Трампа
Адміністрація Трампа розгорнула найбільшу тарифну війну з 1930-х років. Середня ставка мит США зросла з 2,5% (кінець 2024) до 15,8–17,9% (вересень 2025) – найвищий рівень з 1943 року (!).
Ключові тарифні рішення:
- 25% на автомобілі та автозапчастини (крім USMCA).
- 50% на сталь, алюміній та мідь.
- 104%+ на китайський імпорт (торгова війна досягла рівня ембарго).
- 35% на Канаду, 30% на Південну Африку, 20% на В'єтнам.
- Фармацевтика: потенційно до 200% до середини 2026.
Економічний вплив на США та світ:
- Додаткове податкове навантаження: $1 100–1 400 на домогосподарство США у 2026.
- Зниження ВВП США: -0,62 п.п. від базового сценарію у 2026 (PIIE).
- Глобальне зростання: МВФ знизив прогноз на 0,5 п.п..
- Ризик рецесії: J.P. Morgan вважає скорочення "більш імовірним, ніж ні".
- Структурний зсув: зайнятість падає у промисловості, гірництві та сільському господарстві.
Який буде вплив цих процесів на Україну?
- З позитиву: Тарифи на Китай перенаправляють інвестиції. Україна може стати альтернативним хабом для nearshoring. Ослаблення юаня знижує конкурентоспроможність китайських товарів.
- Негатив: Глобальне уповільнення скорочує попит на український експорт.
- Зростання інфляції у США може відтермінувати зниження ставки ФРС, посилюючи тиск на гривню.
- Ресурси адміністрації Трампа відволікаються від України на торгові переговори.
Глобальна Безпека
2026 рік характеризується безпрецедентною кількістю активних та потенційних конфліктів. Fitch Solutions/BMI виділяє три критичні зони:
- Пост-українська європейська безпека.
- Близький Схід після Гази.
- Індо-Тихоокеанський регіон під тиском.
Цікаві прогнози по Тайваню
CSIS wargames показали катастрофічні втрати для всіх сторін при вторгненні.
- 2026 – маловірогідний для атаки.
- 2027 – критичний рік (століття НОАК, завершення модернізації флоту).
Фактори ризику:
- Китай нарощує військову присутність: щоденні прольоти над серединною лінією.
- Філіппіни: конфлікт у Південнокитайському морі може стати тригером.
- США: увага Трампа на Китай може прискорити ескалацію.
- GLOBSEC: "Критична ескалація відносин Китаю з Тайванем ймовірна, з ризиками вторгнення або примусової "мирної" реунифікації".
Які ризики для України
Ескалація США-Китай може перенаправити американські військові ресурси на Індо-Тихоокеанський регіон, знизивши підтримку України.
Що очікують від війни в Україні
GLOBSEC (опитування 61 експерта, травень 2025) визначив 7 сценаріїв розвитку війни на 2025-2026 роки.
Війна на виснаження залишається головним сценарієм (31%), мирні результати – лише 25%.
7 сценаріїв GLOBSEC:
- Війна на виснаження (31%): Росія продовжує високоінтенсивну війну, тестуючи витривалість партнерів України.
- Гібридна Третя світова (ймовірність не вказана): Конфлікти у Близькому Сході, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Балканах "розмивають" війну в Україні.
- Заморожений конфлікт: Де-факто припинення вогню без формального миру.
- Український контрнаступ: За умови значного збільшення західної допомоги.
- Капітуляція України: За умови різкого скорочення західної підтримки.
- Колапс Росії: Внутрішня нестабільність призводить до виведення військ.
- Мирна угода: Переговори на умовах, прийнятних для обох сторін (25%).
Аналіз CSIS – ресурсні обмеження Росії:
- "Технічний голод": до 2026 року вичерпаються ліквідні запаси радянської бронетехніки (!).
- Виробництво дронів: 30 000 Shahed/рік зараз, потенційно 60 000 до 2026.
- Оборонний бюджет: 7,2% ВВП у 2025, 40% федерального бюджету - на військо та силовиків.
- CSIS прогнозує "вічну війну низької інтенсивності" на рівні 2015–2021, якщо Москва вирішить, що перемога неможлива.
Російські фінансові обмеження:
- ФНБ (Фонд національного добробуту) ризикує бути вичерпаним (!).
- Бюджет закладає нафту $70+, реальна ціна 2026 – $55–62.
- Oxford Economics, World Bank, BOFIT: зростання ВВП РФ <1% у 2025, подальше уповільнення у 2026.
Плани України:
- 30 тис. наземних безпілотників (UGV) до 2026 для компенсації нестачі піхоти.
- Розширення далекобійних ударів по російській території.
- NATO UNITE-Brave: до €50 млн на протидронові технології.
2026-й стане роком ШІ агентів
Фокус 2026 – "Агентний ШІ" (Agentic AI): автономні системи, що виконують ланцюжки дій без участі людини. Gartner та Deloitte прогнозують:
- До 2028 року 40%+ підприємств інтегрують гібридні AI-архітектури (vs 8% сьогодні).
- Ринок Agentic AI: $8,5 млрд → $35–45 млрд до 2030.
- CAPEX AI дата-центрів: $400–450 млрд глобально.
- Суверенний AI: $100 млрд інвестицій у 2026 (Deloitte).
- Напівпровідники: ринок $975 млрд (+26%), перехід на 2nm gate-all-around.
Вибори у 2026 році. Потенційні нові ризики для України
- США (3 листопада): midterms при Трампі. 435 місць у Палаті, 35 сенаторів, 36 губернаторів. Партія президента програвала 20 з 22 останніх midterms.
- Угорщина (12 квітня): TISZA 44% vs Fidesz 42% – можливе закінчення ери Орбана.
- Бразилія (4 жовтня): Лула лідирує, але поляризація екстремальна. Майбутнє БРІКС у Латинській Америці.
- Ізраїль: можливі дострокові вибори, Нетаньягу може програти.
Який буде економічний вплив на Україну – опишу згодом, але 2026 рік для України – це рік "Стратегічного Перелому через Виживання".
Поєднання падіння цін на нафту до $55 (удар по бюджету РФ), вичерпання радянських танків у ворога та гарантованого фінансування G7 створює унікальне вікно можливостей.
Якщо Україна зможе утримати фронт та зберегти соціальну стабільність до кінця 2026 року, ресурсний баланс у війні необоротно хитнеться на її користь.