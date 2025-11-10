ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

Захід продовжує займатися самозаспокоєнням

Олександр КушнарОлександр Кушнар

Захід продовжує займатися самозаспокоєнням
Захід продовжує займатися самозаспокоєнням

"Колумніст Bloomberg: Захоплення Покровська не відкриє РФ шлях для прориву на схід України".

Замість того, щоб порушувати питання про перекидання хоча б інженерних військ НАТО в Україну для допомоги воїнам ЗСУ, що живуть у пеклі, Захід продовжує займатися самозаспокоєнням. Подумаєш! Покровськ-то зовсім ніякого шляху для прориву не відкриє, полегшення якесь. Змахнули піт з чола і пішли далі жити своїм маленьким міщанським життям, доки українці віддають свої життя за Європу.

Джерело:facebook.com

Війна в УкраїніБлоги