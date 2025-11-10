"Колумніст Bloomberg: Захоплення Покровська не відкриє РФ шлях для прориву на схід України".

Замість того, щоб порушувати питання про перекидання хоча б інженерних військ НАТО в Україну для допомоги воїнам ЗСУ, що живуть у пеклі, Захід продовжує займатися самозаспокоєнням. Подумаєш! Покровськ-то зовсім ніякого шляху для прориву не відкриє, полегшення якесь. Змахнули піт з чола і пішли далі жити своїм маленьким міщанським життям, доки українці віддають свої життя за Європу.