"Колумнист Bloomberg: Захват Покровска не откроет РФ путь для прорыва на восток Украины".

Вместо того, чтобы поднимать вопрос о переброске хотя бы инженерных войск НАТО в Украину для помощи живущим в аду воинам ВСУ, Запад продолжает заниматься самоуспокоением. Подумаешь! Покровск-то вовсе никакого пути для прорыва не откроет, облегчение-то какое. Смахнули пот со лба и пошли дальше жить своей маленькой мещанской жизнью, пока украинцы отдают свои жизни за Европу.