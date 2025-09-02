Янукович должен спасти Путина

Немного перефразирую известную фразу советских времен: "Там, где Янукович, там всегда победа". Только наоборот.

Появление этого политического зомби в публичном пространстве однозначно подтверждает, что все очень плохо. Либо у В. Януковича (т.е. у Саши-стоматолога, управляющего бизнесом семьи), либо у путина.

Но, насколько мне известно, у Януковича все стабильно. После бегства в Россию российские "спасители" у него отобрали почти все, но не все. На очень приличную жизнь осталась. Начало полномасштабной агрессии Янукович воспринял без энтузиазма — потому что на гауляйтера в Киеве планировалось посадить его ярого врага Медведчука, при этом к Медведчуку авансом перешли некоторые персонажи, в свое время работавшие с Януковичем.

Но мы помним крах "Киеву за три дня", и Янукович спрятался в комфортабельную норку, которых у него много. И вот его снова вытащили на свет. Не буду удивлен, если именно по идее того же иезуитского Медведчука.

То есть, проблемы у путина. Именно поэтому и разворачивается очередная часть бурлескного спектакля для Д. Трампа: путин - за прекращение войны и справедливое урегулирование. Вот просто есть не может, так мира хочет. Но ведь надо решить с исходными противоречиями... С государственным переворотом, спродюсированным ЦРУ в Киеве в 2014 году...

Поэтому Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с Януковичем, который вдруг снова становится легитимным в мутных глазах Кремля, а уже потом можно что-то и с Путиным подписать. Полный бред, но время этот замысел потянет изрядно.

А провести переговоры Янукович может предложить в Испании – там у него вроде бы еще недвижимость осталась. Главное, чтобы Федорович как-то не оказался в Мар-а-Лаго, потому что он играет в гольф и может вдруг подружиться с Трампом.