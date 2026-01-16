Венесуэла под контролем США может стать инструментом понижения цен на нефть

Между энергетическими экспертами в мире сейчас началась дискуссия на тему: смогут ли США с помощью контролируемой Венесуэлы снизить цены на нефть до определенного уровня. Западные СМИ называют отметку в 50 долларов за баррель и указывают, что США получат контроль над государственной нефтяной компанией PdVSA.

И хотя Венесуэла имеет нефтяные запасы больше, чем в Ираке, однако уровень добычи там невелик и быстро нарастить его не получится.

Именно на незначительную текущую добычу делают ставку пророссийские эксперты, объясняя, почему контроль США над Венесуэлой не способен изменить правила игры на мировом рынке нефти. Конечно, это не совсем так.

Во-первых, администрация Трампа двигается очень быстро, особенно в бизнес-вопросах.

Во-вторых, рынок Венесуэлы не чужд компаниям из США, особенно Chevron, для которой горячий старт на этом рынке с увеличением добычи будет важен.

В-третьих, нефть из Венесуэлы шла на Кубу, а через Малайзию – даже в Индию и, возможно, в КНР. Появление США в регионе эти потоки останавливает и будет создавать проблемы для бывших "клиентов Мадуро".

Американцы знали, куда шли, когда брали под контроль Венесуэлу. К примеру, отправка нефти из Венесуэлы на Кубу уже остановлена. Будут последствия и для других покупателей.

Поэтому в перспективе 6-12 месяцев Венесуэла может стать мощным инструментом давления на рынок нефти в Западном полушарии и, конечно, будет влиять на цены на мировом рынке.

Другое важное наблюдение: для рынка нефти срок в 6-12 месяцев не так уж и продолжителен, поскольку большинство ценовой статистики, которую вы видите в СМИ – это не спот-цены на сорта нефти, а цены, заложенные в фьючерсные контракты, срок выполнения которых может составлять как 1 день, так и год.

Поэтому как бы россиянам ни хотелось, чтобы ситуация в Венесуэле не влияла на мировой рынок нефти, она будет влиять на него уже сейчас из-за рынка фьючерсов.