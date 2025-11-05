В Нью-Йорке победил антисемит Мамдани. Теперь 2026 год может стать концом Демпартии

Сегодня в Нью-Йорке — выборы мэра. К сожалению, главой экономического центра США с высокой вероятностью станет отмороженный антисемит Мамдани — представитель наиболее агрессивного, ультралевого и антиизраильского крыла Демократической партии (Мамдани выиграл эти выборы – Ред.). Это не большинство, но именно они сегодня задают тон. Эти люди распространяют ложь о "геноциде в Газе", открыто поддерживают диктатора Мадуро, их тревожат судьбы иранских аятолл.

Победа Мамдани в Нью-Йорке будет иметь колоссальный эффект. В 2026 году Трампу даже не потребуется помощь ФБР, чтобы получить нужный результат на выборах. Мамдани, его единомышленники и всё, что они несут, будут в каждом агитационном ролике республиканцев. В этой ситуации у Демпартии есть все шансы потерпеть тотальный разгром. Кстати, предстоящие выборы в Нью-Джерси демократы, судя по всему, тоже проиграют — и в традиционно "голубом" штате губернатором станет трампист.

Если бы у демократов сегодня была партия, способная предложить настоящую альтернативу, и в ней не задавали бы тон фанатики, поддерживающие ХАМАС и пропагандирующие социализм, а руководство не состояло бы из трусливых импотентов, то 2026 год мог бы стать концом трампизма. Но если ничего не изменится, 2026 год может стать концом самой Демпартии.