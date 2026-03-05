Ультиматум Мерца Трампу. Переформатування переговорів неминуче

ukr
Заява Мерца про неминучість участі ЄС в переговорах є лише першим дзвіночком в цілій низці майбутніх змін переговорного формату

• 1 •

Мерц озвучив, де-факто, ультиматум Трампу. Заява, німецького канцлера про те, що "Європа не прийме угоду щодо України, укладену без її участі", по суті оформлює те, що без європейців двостороння угода Росія-США неможлива. Попри слабкість Європи, контрольний пакет санкцій належить саме ЄС. А без зняття санкцій мирна угода неможлива в принципі.

• 2 •

Нинішня заява Мерца, ще місяць тому була майже неможливою, але рішення Верховного Суду США про мита Трампа, розвʼязало (як мінімум частково) руки Європі.

• 3 •

Путін і Трамп виходили з аксіоми, що ЄС перелякається Трампа і без зайвого спротиву погодиться на угоду в дусі Анкориджа. Але, спочатку виявилося, що проти духу Анкориджа категорично виступила американська преса, яка фактично заблокувала угоду, а потім і більша частина ЄС. Але повторюся, остаточно, хоробрості ЄС додало рішення Верховного суду та війна в Ірані.

• 4 •

Що це означає для нас?

  • європейці, де-факто, були присутні на останньому раунді переговорів і українська делегація вела з ними консультації. Зараз європейці вимагатимуть, щоб консультації з ними вели і США. Поки це малореалістично, але, повторюся: крім територій ці переговори і про зняття санкцій. Без ЄС це неможливо. Тому американці змушені будуть думати над зміною, як мінімум, дорадчих форматів;
  • ЄС, теоретично може і офіційно увійти в переговорну групу, якщо в неї увійде Китай (візит Мерца в Пекін, крім всього іншого, був і про це). І це єдиний варіант, коли Росія змушена буде погодитися на подібний розвиток подій. Але поки проти цього явно виступає Вашингтон.
  • хочу всіх повернути до заяви керівника Мюнхенської безпекової конференції Ішінгера про те, що Європі вигідно, щоб війна тривала два роки. Європейці виходять з того, що їм потрібен час для переозброєння, час для більшого послаблення Росії і нових стабільніших гарантій ніж слова Трампа. І вони готові платити Україні за цей час. Це не означає, що війна триватиме рівно два роки. Але ЄС, схоже виходить з того, що 2026 рік не стане роком завершення війни.

Джерело:facebook.com