Вбивство Андрія Парубія ще раз нагадує, що терористична війна Росії проти України не припиниться ані на мить

Вбивство Андрія Парубія ще раз нагадує, що навіть якщо колись визріють умови для припинення гарячої російсько-української війни, терористична війна Росії проти України не припиниться ані на мить.

Тому що для росіян це не війна за територію і навіть не війна за кордони. Це війна з українством, яке заважає їм відновити контроль над територіями і кордонами.

Тому життя в Україні було, є і ще довгі десятиріччя буде життям у фортеці.

А Андрій, до речі, і був справжнім комендантом цієї фортеці.