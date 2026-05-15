Іранська пастка. Як війна на Близькому Сході добиває економіку Росії

Віталій Шапран

Сьогодні стало зрозумілим, що США не хочуть влазити у масштабну війну з наземною операцією в Ірані. Але і вийти з війни переможеними США не можуть собі дозволити.

Ситуацію в Ірані російські ЗМІ та влада довго використовували для підтримки віри в російську економіку, і подавали високі ціни на нафту як рятівне коле для росіян. Втім, варіантів розвитку подій навколо Ірану зараз всього два:

  1. Швидкі мирні домовленості США та Ірану з відкриттям Ормузу. В такому випадку на ринок поступить нафта з 1600 танкерів, яка буде здатна сильно вдарити по цінах на нафту та скраплений газ. До ефекту додаються нафта з ОАЕ, яка вже вийшла з ОПЕК+, та бажання інших країн Близького Сходу наростити видобуток, щоб компенсувати три місяці обмеженого експорту з регіону. Це варіант, який за три-чотири місяці призведе до летального наслідку для системи державних фінансів РФ.
  2. Довгий конфлікт з періодичним відкриттям та закриттям Ормузу, який призведе до сильного охолодження світової економіки, основними бенефіціарами якої є США, КНР та ЄС. Охолодження економіки завжди супроводжується падінням попиту на нафту, і цей процес вже розпочався. Китай у квітні на фоні дефіциту нафти на ринку вже скоротив її імпорт до мінімуму з 2022 року.

Обидва сценарії для РФ погані, але перший є гіршим, оскільки передбачає моментальну гостру кризу. Другий варіант передбачає проблеми в економіці через глобальну кризу і падіння попиту на енергоносії.

В обох випадках економісти у якості "ліків" прописують РФ скоротити витрати бюджету, але (як показав перший квартал) зробити це вони не можуть без завершення війни в Україні. Визнати ж, що РФ вже фінансово не тягне цю війну, путінська команда не поспішає.

Джерело:facebook.com

