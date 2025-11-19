США відправили генерала Дріскола до Києва. Що це означає?

Генерал Дріскол в Києві. Що це означає?

Візит міністра Сухопотних військ США та особистого друга Ді Венса в Київ – це, безумовно, дуже важлива подія, особливо на фоні турбулентності, в якій ми зараз знаходимося.

1. Це найвищого рівня візит воєнного керівництва США до Києва за весь час перебування Трампа при владі. Цей візит особисто одобрений Трампом і є серйозною перемогою посольства України в Вашингтоні та особисто Ольги Стефанишиної.

2. Про що буде цей візит? Схоже, є три цілі. Перша – Дріскол має дати Трампові звіт про реальну ситуацію на фронті. Друга – співпраця з українським ВПК і особливо з виробниками дронів. І третя, схоже виключно політична – оцінити внутрішню політичну ситуацію на фоні Міндіч-гейта.

3. На фоні того, що зустріч Віткоф-Зеленський не відбулася, візит Дріскола грає новими фарбами. Він, схоже, може бути одним із визначальних для прийняття подальших переговорних рішень Білим домом.