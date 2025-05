Пляжний рай: Топ-10 готелів у Туреччині для ідеальної відпустки

Там, де Європа зустрічається з Азією, лежить унікальна країна – Туреччина. З її прекрасною природою, багатою історією та культурою, приголомшливими пляжами, теплими морями та гостинними людьми, Туреччина пропонує різноманітний спектр вражень. Від стародавніх руїн Ефеса до фантастичних скельних утворень Каппадокії, від величних куполів Стамбула до спокійних пляжів уздовж Середземного та Егейського морів, Туреччина обіцяє незабутні пригоди та розваги. Ба більше, країна славиться своїми розкішними готелями, які надають широкий спектр послуг і зручностей для гостей.

Готуйтеся до незабутньої подорожі до теплого напрямку!

Lara Barut Collection - Ultra All Inclusive

Розкішний 5-зірковий готель у Туреччині, розташований на пляжі в Анталії. Він може похвалитися 8 ресторанами та спа-центром із турецькою лазнею.

Адреса: Güzeloba Mah Yaşar Sobutay Bulvarı No:30, VV44+J6, 07235 Muratpaşa/Antalya, Туреччина

Вебсайт: https://www.barutlara.com/en

Рейтинг: 4.8 ⭐

Lara Barut розташований безпосередньо на набережній у районі Лара. Готель пропонує 24 приватні вілли в різних стилях. Кожен номер і люкс у готелі забезпечує комфортне проживання з сучасними меблями та зручностями.

У готелі є 8 ресторанів à la carte та спа-центр із турецькою лазнею. Доступні дитячі клуби та розваги, а для тих, хто шукає спокійного відпочинку, є пляжі лише для дорослих. Також є криті та відкриті басейни з водними гірками. Поблизу готелю є численні пам’ятки для відвідування, зокрема:

Пляж Лара : лише 5 хвилин пішки від готелю.

: лише 5 хвилин пішки від готелю. Парк Актур : 15 хвилин їзди від готелю, пропонує численні атракціони для всієї родини.

: 15 хвилин їзди від готелю, пропонує численні атракціони для всієї родини. Музей Анталії: 30 хвилин їзди від готелю, демонструє експозиції з історії та культури міста.

Lara Barut Collection - Ultra All Inclusive – ідеальний готель у Туреччині для романтичного медового місяця, сімейної пригоди чи ділової поїздки.

Divan Cave House

Унікальні готелі в Каппадокії, Туреччина. Джерело: Image by SashSegal from the Pixabay website

Цей унікальний готель розташований у печерах, висічених у вулканічній породі, і пропонує приголомшливі краєвиди на долину та гори. Він має терасу, ресторан і безкоштовний Wi-Fi.

Адреса: Aydınlı Mah, Görçeli Sk. No: 5, 50180 Göreme/Nevşehir Merkez/Nevşehir, Туреччина

Вебсайт: https://www.divancavehouse.com/en

Рейтинг: 4.6 ⭐

Divan Cave House відомий своїми печерними номерами, які надають гостям надзвичайний досвід перебування в трансформованій печері, що поєднує комфорт і унікальність. Кожен номер має власний особливий дизайн і оснащений усіма необхідними зручностями для приємного перебування. Готель також пропонує панорамні краєвиди Каппадокії. Ресторан у Divan Cave House пропонує різноманітні кухні, зокрема вишукані американські, китайські та італійські страви, а також варіанти для вегетаріанців і мусульман.

Для добробуту гостей Divan Cave House рекомендує скористатися фітнес-центром, прогулятися садом і насолодитися захоплюючим краєвидом на Мармурове море.

Пам’ятки поблизу готелю:

Музей Гьореме: 15 хвилин пішки, одна з найпопулярніших пам’яток Каппадокії.

Долина Рож : унікальне місце з приголомшливими скельними утвореннями, що змінюють колір.

: унікальне місце з приголомшливими скельними утвореннями, що змінюють колір. Долина Любові: де природа зачаровує своїми мальовничими пейзажами.

Divan Cave House пропонує унікальний відпочинок у Туреччині, ідеальний для романтичних подорожей і ділових поїздок.

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus

Розкішний готель, розташований на березі Босфору в Туреччині. Він має відкритий басейн, сад, спа-послуги та елегантні номери з краєвидами на воду.

Адреса: No:28, Çırağan Cd., 34349 Beşiktaş/İstanbul, Туреччина

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/bosphorus/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Розташований у палаці XIX століття, ретельно відреставрованому для збереження історії Стамбула, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus пропонує 170 номерів і люксів, що поєднують османський дизайн із сучасними вишуканими меблями. Просторі балкони дарують захоплюючі краєвиди на Босфор або сад. У готелі є ресторани з різноманітними кулінарними шедеврами та бари, що пропонують фірмові коктейлі. Гості можуть насолоджуватися спа-процедурами, підтримувати форму у фітнес-центрі та відпочивати біля відкритого басейну.

Рекомендовані для відвідування місця від Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus:

Парк Йилдиз : один із найбільших парків Стамбула.

: один із найбільших парків Стамбула. VR HOUSE : центр віртуальної реальності з різноманітними іграми та розвагами, лише 10 хвилин пішки від готелю.

: центр віртуальної реальності з різноманітними іграми та розвагами, лише 10 хвилин пішки від готелю. Морський музей: найбільший музей такого типу в Туреччині, доступний за 10 хвилин їзди від готелю.

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus – один із найкращих готелів Туреччини, що обіцяє незабутнє перебування.

Hotel Mula

Розкішні готелі в Туреччині. Джерело: Image by Víťazoslav Zákopčan from the Pixabay website

Стильний 5-зірковий готель у Туреччині, розташований у центрі Стамбула. Готель має чудовий сад на своїй території.

Адреса: Küçük Ayasofya Mahallesi, Çayıroğlu Sk. No:46, 34122 Fatih/İstanbul, Туреччина

Вебсайт: https://www.mulahotel.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Готель пропонує комфортні номери, оснащені кондиціонером, кавоваркою, мінібаром, сейфом, телевізором і окремою ванною кімнатою з душем. Деякі номери мають балкон із краєвидами на море та місто. Hotel Mula має ресторан, де гості можуть насолоджуватися американською, китайською та італійською кухнею. Також доступні вегетаріанські та халяльні страви. Щодня гостям подають сніданок у форматі шведського столу.

Hotel Mula рекомендує відвідати фітнес-центр для тренувань і сад для відпочинку, що пропонує панорамні краєвиди на Мармурове море.

Рекомендовані пам’ятки:

Музей Ургюп : 10 хвилин пішки від готелю, пропонує експозиції з історії та культури міста.

: 10 хвилин пішки від готелю, пропонує експозиції з історії та культури міста. Долина Гьореме або долина "казкових димоходів": унікальне місце з прекрасними скельними утвореннями, створеними природою.

або долина "казкових димоходів": унікальне місце з прекрасними скельними утвореннями, створеними природою. Місто Дерінтепе: 20 хвилин їзди від готелю, пропонує численні магазини, ресторани та кафе.

Hotel Mula – найкращий вибір для ділових і туристичних мандрівників у Туреччині.

Mandarin Oriental, Bodrum

Сучасний готель у Туреччині, розташований на узбережжі Егейського моря серед оливкових дерев.

Адреса: Gölköy Mahallesi, 314 Sokak No.10, 48483 Muğla, Туреччина

Вебсайт: https://www.mandarinoriental.com/en/bodrum/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Готель має 131 просторий номер, люкс і віллу, багато з яких пропонують приватні тераси або балкони з приголомшливими краєвидами на море. Усі помешкання елегантно оформлені в сучасному стилі з турецькими акцентами та оснащені сучасними зручностями, такими як безкоштовний Wi-Fi, телевізори та кавоварки. Ресторани та бари на території готелю пропонують вишукані коктейлі та напої. Mandarin Oriental рекомендує насолоджуватися спа-центром із різноманітними процедурами для тіла або просто відпочивати біля одного з відкритих басейнів.

Для історичних екскурсій готель розташований приблизно за 30 хвилин їзди від центру Бодрума, де гості можуть відвідати:

Замок Бодрум : музейний замок, побудований у 1402 році, що розповідає про історію Бодрума та пропонує прекрасні краєвиди на море.

: музейний замок, побудований у 1402 році, що розповідає про історію Бодрума та пропонує прекрасні краєвиди на море. Аквапарк Dedeman : з різними водними гірками та атракціонами.

: з різними водними гірками та атракціонами. Підводний музей Бодрума: демонструє експонати морського життя та колекцію артефактів із затонулих кораблів.

Mandarin Oriental – один із найкращих готелів Туреччини для сімейного відпочинку.

The Bodrum EDITION

Затишні ресторани в найкращих готелях Туреччини. Джерело: Image by Michal Jarmoluk from Pixabay website

Затишний готель у Туреччині, що поєднує дизайн і комфорт. Має приватний пляж, басейн із краєвидом на море, фітнес-центр і кілька ресторанів із різноманітними кухнями.

Адреса: Dirmil Mahallesi, Balyek Cd. No 5A, 48400 Bodrum/Muğla, Туреччина

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/bjveb-the-bodrum-edition/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Готель пропонує 108 апартаментів, люксів і вілл, більшість із яких мають краєвиди на Егейське море, а деякі – приватні басейни, балкони та сади. Кожен номер оснащений унікальними меблями та має мармурові ванні кімнати.

Готель пропонує кілька ресторанів, зокрема бари, вишуканий гриль із краєвидом на затоку, нічний клуб і заклади швидкого харчування з латиноамериканською кухнею, а також ресторани з локальною егейською та анатолійською кухнею та меню в стилі азійського ф’южн. Також є понад 1200 квадратних метрів внутрішнього та зовнішнього простору для подій і зустрічей, включаючи студії, бенкетний зал і конференц-зал.

The Bodrum EDITION пропонує розслаблюючий спа-досвід, що включає салон, турецький хамам і фітнес-центр.

The Bodrum EDITION – один із найкращих готелів Туреччини, ідеальний для сімейного, пляжного та активного відпочинку, а також для тих, хто шукає розкоші та комфорту в прекрасній локації.

Hillside Beach Club, Fethiye

Розкішний готель Туреччини в мальовничій затоці з трьома пляжами, оточений сосновим лісом. Готель пропонує безліч розваг і спортивних активностей, а також спа-центр і дитячий клуб.

Адреса: Belen Cad. No:132 Kalemya Koyu, 48300 Fethiye/Muğla, Туреччина

Вебсайт: https://hillsidebeachclub.com/ru

Рейтинг: 4.7 ⭐

Hillside Beach Club – екологічно чистий готель у Туреччині, який активно піклується про збереження довкілля. Він використовує сонячні панелі для генерації енергії, а також збирає дощову воду для поливу рослин.

Hillside Beach Club пропонує різноманітні номери та люкси, що поєднують дизайн, комфорт і прекрасні краєвиди на море. У готелі є басейни, ресторани та бари, де можна насолоджуватися різноманітними стравами на будь-який смак.

Hillside Beach Club пропонує численні спа-процедури та спортивні активності, такі як теніс, волейбол, футбол, баскетбол, а також дитячий клуб. Готель також надає широкий вибір водних видів спорту, таких як водні лижі, скейбординг, снорклінг і вітрильний спорт. У Hillside Beach Club є три пляжі, кожен із власним унікальним характером. Один пляж призначений для спокійного відпочинку, інший – для активних відпочивальників, а третій – для любителів водних видів спорту.

Hillside Beach Club – ідеальний готель у Туреччині для активного сімейного відпочинку.

Argos In Cappadocia

Неймовірні краєвиди з вікон турецьких готелів. Джерело: Yakup Ipek image from Pixabay website

Унікальний приклад архітектури Каппадокії. Готель розташований у стародавньому монастирі, який було відреставровано та перетворено на розкішний готель із печерними номерами.

Адреса: Tekelli, Kayabaş Sk. No: 23, 50240 Uçhisar/Nevşehir Merkez/Nevşehir, Туреччина

Вебсайт: https://www.argosincappadocia.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Argos In Cappadocia пропонує гостям унікальний досвід у номерах, що поєднують дизайн Османської імперії та сучасні меблі. Готель також пропонує спа-процедури та різноманітні активності для релаксу та насолоди відпусткою. Гості можуть скуштувати різноманітні вина з приватних погребів і надихнутися прекрасними краєвидами долини з просторих терас готелю.

Argos In Cappadocia – унікальний готель у Туреччині, який стане родзинкою романтичної чи сімейної відпустки.

Romance Istanbul Hotel

Цей затишний готель у Туреччині відображає атмосферу та дух Стамбула. Він оформлений у стилі Османської епохи, з вишуканими деталями та антикварними меблями. Готель розташований за 5 хвилин пішки від Блакитної мечеті та Айя-Софії.

Адреса: Hoca Paşa, Hüdavendigar Cd. No:5, 34110 Fatih/İstanbul, Туреччина

Рейтинг: 4.8 ⭐

Номери Romance Istanbul оформлені в стилі Османської епохи. Усі апартаменти мають приголомшливі панорамні краєвиди. У готелі є ресторан із широким вибором страв.

Romance Istanbul пропонує спа-центр і басейни, де гості можуть розслабитися в затишній атмосфері.

Пам’ятки поблизу готелю:

Блакитна мечеть : одна з найвідоміших пам’яток Стамбула, побудована в XVII столітті, відома своєю прекрасною архітектурою та оздобленням. Гості зможуть відвідати це дивовижне місце та насолодитися його красою.

: одна з найвідоміших пам’яток Стамбула, побудована в XVII столітті, відома своєю прекрасною архітектурою та оздобленням. Гості зможуть відвідати це дивовижне місце та насолодитися його красою. Айя-Софія: собор, побудований у VI столітті, пам’ятка візантійської архітектури. Гості також зможуть відвідати це місце та надихнутися його унікальністю.

Romance Istanbul – чудовий готель у Туреччині для сімейного відпочинку.

Sacred House

Відкриті басейни в топ-готелях Туреччини. Джерело: Image by arthurgalvao from Pixabay website

Один із найнезвичайніших і ексклюзивних готелів у Туреччині. Готель розташований у 250-річному печерному особняку, який був ретельно відреставрований і оформлений у різних стилях – від готичного до східної екзотики.

Sacred House належить до категорії бутик-готелів і пропонує ексклюзивний та персоналізований сервіс для своїх гостей. Готель також є популярним місцем для весіль та інших святкувань.

Sacred House має 21 номер, кожен із яких унікальний і відрізняється від інших. Антикварні меблі та кам’яні стіни чекають на гостей у люксах, які доповнені розкішними камінами та сучасними зручностями у ванних кімнатах. Ресторан на території Angels & the Searchers пропонує вишукану традиційну турецьку та міжнародну кухню, приготовану за стародавніми рецептами, а інтер’єр прикрашений антикварним сріблом і люстрами.

Найдивовижніше в Sacred House – це підземний басейн, розташований у гроті, який створює унікальну казкову атмосферу.

Sacred House – незвичайний готель у Туреччині, ідеальне місце для незабутньої романтичної та сімейної відпустки.

Незалежно від того, який готель у Туреччині ви оберете, ваша відпустка буде насиченою, цікавою та комфортною завдяки широкому спектру послуг і великому вибору пам’яток.