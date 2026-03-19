Погана статистика з Росії: населення готують до сумних новин
Дощ з поганої статистики в рф
На минулому тижні в рф йшов інформаційний дощ з поганих статистичних даних:
- Дефіцит бюджету рф у січні-лютому склав 3,5 трлн руб., або 1,5% ВВП, або 91% від річного плану;
- За опитуваннями, майже третина малого бізнесу в рф задумалася про закриття чи продаж;
- Сальдо торговельного балансу рф у січні знизилося на 7,2% до $7,7 млрд (шкода, що воно все ще було позитивним);
- Найбільші експортери рф у лютому скоротили продаж валюти на 31% до мінімальних з 2022 року $3,5 млрд.;
- У лютому випуск готового прокату в рф скоротився на 7,7% рік до року;
- Сальдований збиток вугільних компаній рф у 2025 році становив 408 млрд рублів, що на 60 млрд гірше за офіційний прогноз;
- У московських торгових центрах великі рітейлери продовжують закривати магазини;
- EBITDA офіційного перевізника нафти в рф "Совкомфлоту" за МСФЗ у 2025 році скоротилась вдвічі;
- Річний чистий прибуток "Татнафти" за МСФЗ скоротився вдвічі.
Підкреслю, що це неповний перелік негараздів тільки за минулий тиждень. Тому немає нічого дивного, що проурядові аналітичні центри в рф вже заговорили про стагфляцію, готуючи населення до сумних новин.
На фоні такого негативного розвитку подій путінська команда продовжує "по-багатому" обстрілювати Україну і вперто витрачати кошти на війну, яка не дає результатів, окрім як для російських корупціонерів в Мінпромторгу і Ростехе, що в принципі зараз одне і те ж саме, тільки з різними вивісками.