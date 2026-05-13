Війна, Єрмак, Мендель і відкриття аеропортів: запущено процес зміни політичних еліт

На жаль, ми потрапили в надскладну ситуацію. Зараз ми проходимо між полюсом "покарати корупціонерів" і іншим полюсом – не порушити той хиткий баланс, який дозволяє ефективно вести війну, пише Вадим Денисенко для "Ділової столиці".

І простої відповіді, що робити далі, тут нема, як би це не старалися довести ті, хто займає один чи інший бік:

1. Протягом останніх днів чи то під впливом подій навколо 9 травня чи то через частину заяви Путіна, велика частина українців почала говорити про швидкий мир. На жаль, поки не існує жодного логічного фактору, чому Путін має завершити війну без досягнення цілей по Донбасу. Економіка, звичайно, погіршилася, але є війна в Ірані, яка дозволяє і далі тримати бюджет у відносно нормальному стані (нагадаю, без жодних проблем із зовнішніми боргами, бо їх нема). Нема тиску ззовні (Трамп не може, Китай поки не хоче). На горизонті існує вірогідність дефіциту енергоресурсів в Європі, яка, як вірять в Кремлі, може призвести до діалогу по зняттю санкцій. Внутрішня турбулентність поки не загрожує режиму, хоча й напружує цей самий режим. З точки зору Путіна, не існує поки причин завершити війну без окупації Донбасу.

2. На цьому тлі розтяжка, в якій опинилося українське суспільство, на жаль, не має простих рішень. І тут, коли ми говоримо про команду президента, вже неможливо управляти цими процесами в межах інформаційних кампаній. Інформаційні кампанії без складних структурних рішень і змін — де-факто вичерпали себе. Гра в перебивання однієї проблеми створенням нового інформприводу перестає працювати. І не лише тому, що виклики стають аж надто високими, а їх, відповідно, треба перекривати ще "вищими" темами. Справа в тому, що ця гра все більше втомлює і викликає недовіру. Саме тому розмови про відкриття аеропортів не можуть перебивати тему Єрмака.

3. Історія з Мендель, з точки зору внутрішньої політики, точно не зіграє в мінус Зеленському, як би це дивно не звучало. Головний посил українського інформпростору — огида. А тому ця історія тут не полетить. Чи полетить вона в США? Вона може викликати певні тертя, але точно не проблеми. Хоча росіяни, звичайно, вкладуться в те, щоб тема "Зеленський — наркоман" фоново звучала регулярно.

4. Історія з Єрмаком, як частина серіалу, який триває, є значно важливішою і серйознішою. І ось чому:

підозра Єрмаку остаточно показує: Зеленський не може захистити своє оточення з усіма відповідними наслідками;

антикорупційні органи остаточно утверджуються в якості політичного актора, який може перевертати шахові дошки і змінювати політичну системи.

У нас запущено процес зміни політичних еліт. От тільки проблема цієї зміни полягає в відсутності картини майбутнього, як у старого, так і у нового покоління. Якщо чесно, це — головний виклик.

5. Я не думаю, що ми побачимо швидку розвʼязку. І я б точно не списував з поля жодного гравця вищого дивізіону. Але процеси вже запущені і, на жаль, багато в чому, правила нової гри пишуться по ходу самої гри.