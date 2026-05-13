ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

Росія може втратити третину своїх територій

Гаррі КаспаровГаррі Каспаров

Росія може втратити третину своїх територій
Росія може втратити третину своїх територій

Якщо протягом найближчих кількох років нічого не зміниться, Росія втратить третину своїх територій. Загроза територіальної цілісності Росії походить не від України і навіть не від сепаратизму на Кавказі - вона цілком ясно зафіксована в ідеологічних установках китайського керівництва, яке має намір повернути "історичні землі". Йдеться приблизно про півтора мільйони квадратних кілометрів, але, швидше за все, на цьому апетити Китаю не зупиняться: величезній імперії завжди потрібно розширюватись.

Тому якщо ми хочемо говорити про майбутнє Росії, ситуацію необхідно оцінювати об'єктивно. Будь-яка спроба збудувати це майбутнє може бути реалізована лише в одному випадку — якщо буде остаточно похований, ідеологічно, й організаційно, імперський механізм управління.

Мрійники про "прекрасну Росію майбутнього" старанно обходять це питання стороною. На жаль, ці люди вплинули не лише на російськомовний простір. У спробі зберегти доступ до західних грантів вони роками нав'язували зручну для себе ілюзію та отруювали свідомість тих, хто приймає рішення у Вашингтоні, Брюсселі та інших західних столицях. Західним політикам, як і раніше, здається, що в Росії все зміниться само собою. Чи не зміниться. З раковою пухлиною не домовляються – її вирізають.

Сьогодні сила, яка здатна перемогти ракову пухлину, вже існує — це Україна. Допомогти Україні в цьому є обов'язок кожного відповідального громадянина Росії. Заперечувати таку необхідність означає здійснювати справжню зраду інтересів нашої країни. Наше завдання допомогти Росії знайти своє місце в цивілізованому світі. Але цього не станеться доти, доки Росія не зазнає військової поразки. Це не катастрофа для Росії. Це її єдиний шанс.

Джерело:Telegram

Війна в УкраїніБлоги