Росія може втратити третину своїх територій

Якщо протягом найближчих кількох років нічого не зміниться, Росія втратить третину своїх територій. Загроза територіальної цілісності Росії походить не від України і навіть не від сепаратизму на Кавказі - вона цілком ясно зафіксована в ідеологічних установках китайського керівництва, яке має намір повернути "історичні землі". Йдеться приблизно про півтора мільйони квадратних кілометрів, але, швидше за все, на цьому апетити Китаю не зупиняться: величезній імперії завжди потрібно розширюватись.

Тому якщо ми хочемо говорити про майбутнє Росії, ситуацію необхідно оцінювати об'єктивно. Будь-яка спроба збудувати це майбутнє може бути реалізована лише в одному випадку — якщо буде остаточно похований, ідеологічно, й організаційно, імперський механізм управління.

Мрійники про "прекрасну Росію майбутнього" старанно обходять це питання стороною. На жаль, ці люди вплинули не лише на російськомовний простір. У спробі зберегти доступ до західних грантів вони роками нав'язували зручну для себе ілюзію та отруювали свідомість тих, хто приймає рішення у Вашингтоні, Брюсселі та інших західних столицях. Західним політикам, як і раніше, здається, що в Росії все зміниться само собою. Чи не зміниться. З раковою пухлиною не домовляються – її вирізають.

Сьогодні сила, яка здатна перемогти ракову пухлину, вже існує — це Україна. Допомогти Україні в цьому є обов'язок кожного відповідального громадянина Росії. Заперечувати таку необхідність означає здійснювати справжню зраду інтересів нашої країни. Наше завдання допомогти Росії знайти своє місце в цивілізованому світі. Але цього не станеться доти, доки Росія не зазнає військової поразки. Це не катастрофа для Росії. Це її єдиний шанс.