Плохая статистика из России: население готовят к печальным новостям

Дождь по плохой статистике в России

На прошлой неделе в России шел информационный дождь из плохих статистических данных:

Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП, или 91% от годового плана;

По опросам, почти треть малого бизнеса в России задумалась о закрытии или продаже;

Сальдо торгового баланса РФ в январе снизилось на 7,2% до $7,7 млрд (жаль, что оно все еще было положительным);

Крупнейшие экспортеры России в феврале сократили продажу валюты на 31% до минимальных с 2022 года $3,5 млрд.;

В феврале выпуск готового проката в России сократился на 7,7% год к году;

Сальдированный убыток угольных компаний России в 2025 году составил 408 млрд рублей, что на 60 млрд хуже официального прогноза;

В столичных торговых центрах крупные ритейлеры продолжают закрывать магазины;

EBITDA официального перевозчика нефти в России "Совкомфлота" по МСФО в 2025 году сократилась вдвое;

Годовая чистая прибыль "Татнефти" по МСФО сократилась вдвое.

Подчеркну, что это неполный перечень проблем только за прошедшую неделю. Поэтому нет ничего удивительного, что проправительственные аналитические центры в России уже заговорили о стагфляции, готовя население к печальным новостям.

На фоне такого негативного развития событий путинская команда продолжает "по-богатому" обстреливать Украину и упорно тратить средства на войну, не дающую результатов, кроме как для российских коррупционеров в Минпромторге и Ростехе, что в принципе сейчас одно и то же, только с разными вывесками.