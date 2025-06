Нетривіальний відпочинок в Італії: місця для катання на лижах

Гірськолижні курорти Італії — це не лише можливість покататися на лижах чи сноуборді на різноманітних схилах, але й насолодитися красою Альп і Доломітів, відвідати старовинні міста та замки, скуштувати національну кухню та вина, а також відпочити в термальних джерелах і спа-центрах.

За рівнем складності траси в Італії поділяються на чотири категорії: зелені, сині, червоні та чорні. Зелені траси — найлегші, підходять для початківців у лижному спорті та сноубордингу. Сині траси трохи складніші, але все ще доступні для новачків і дітей. Червоні траси мають середній рівень складності та підходять для досвідчених лижників і сноубордистів, які хочуть насолодитися швидкістю та маневреністю. Чорні траси — найскладніші та найнебезпечніші, вимагають високого рівня майстерності та сміливості.

Ось 15 найкращих снігових схилів для катання на лижах в Італії за оцінками експертів і туристів.

1. Лівіньйо

Адреса: c/o Aquagranda, Via Rasia, 999, 23041 Livigno SO, Італія

Телефон: +39 0342 970613

Вебсайт: https://www.skipasslivigno.com/it/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Місто та курортна зона розташовані в провінції Сондріо в регіоні Ломбардія. Це місце має офіційний статус "Національного парку Стельвіо" завдяки унікальній природній красі та екологічній чистоті. Парк розташований поблизу курорту та займає понад 13 тисяч гектарів. Туристи можуть насолоджуватися не лише лижними трасами, але й чудовими краєвидами. Лівіньйо пропонує широкий вибір готелів — від дорогих номерів до бюджетних апартаментів, ресторанів, барів і нічних клубів.

Траси:

Загальна кількість: 78 трас, загальною довжиною 115 км

12 зелених

37 синіх

24 червоних

5 чорних

Траси розподілені на дві зони: Carozello (більше зелених і синіх трас) та Mottolino (більше червоних і чорних трас). У Лівіньйо також є зони для фрістайлу, фрірайду, бордеркросу та хафпайпу, а також численні пішохідні маршрути та снігові стежки для туристів, які хочуть насолодитися величною природою Альп.

Лівіньйо — чудовий напрямок для туристів, які шукають першокласний лижний досвід у поєднанні з прекрасною природою та культурою регіону.

2. Мадонна-ді-Кампільйо

Мадонна-ді-Кампільйо — один із головних майданчиків для проведення Кубка світу з гірськолижного спорту. Це один із трьох найбільших гірськолижних курортів Італії в складі Skirama Dolomiti Adamello Brenta, який охоплює понад 380 км гірських схилів і близько 150 підйомників. Мадонна-ді-Кампільйо щороку приймає численні лижні змагання, включно з фіналами Кубка світу з гірськолижного спорту.

Траси:

Загальна довжина: 154 км

33% зелених

54% синіх

13% червоних

5% чорних

Траси розподілені на чотири зони: Groste, Pradalago, Cinzano та Spinale. Кожна зона має різні типи підйомників: канатні дороги, гондоли, крісельні та бугельні підйомники. Ціни на скі-паси залежать від сезону, тривалості та зони катання.

Вебсайт: https://www.campigliodolomiti.it/en

Туристи, які не катаються на лижах, можуть прогулятися мальовничими селами та гостьовими будинками, насолоджуючись автентичною кухнею Трентіно та чудовими гірськими краєвидами. Також доступні пішохідні маршрути, що проходять через потоки, озера та ліси, оточені прекрасною панорамою Доломітових Альп.

3. Борміо

Лижний відпочинок у Лівіньйо. Джерело: Image by Stevan Aksentijevic from Pixabay

Адреса: Via Battaglion Morbegno, 25, 23032 Bormio SO, Італія

Телефон: +39 0342 901451

Вебсайт: https://www.bormioski.eu/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Борміо — один із найстаріших і найвідоміших гірськолижних курортів Італії, розташований у регіоні Ломбардія поблизу кордону зі Швейцарією. Тут можна кататися на 50 км трас різного рівня складності, включно з легендарною трасою Stelvio, де проводяться етапи Кубка світу з гірськолижного спорту.

Траси:

Загальна кількість: 78 трас, загальною довжиною 115 км

12 зелених

37 синіх

24 червоних

5 чорних

Траси розподілені на дві зони: Carozello (більше зелених і синіх трас) та Mottolino (більше червоних і чорних трас). У Борміо також є зони для фрістайлу, фрірайду, бордеркросу та хафпайпу.

Червона траса Stelvio, довжиною понад 3,5 км, має круті схили та різкі повороти, що робить її дуже складною для спуску та однією з найбажаніших для змагань із гірськолижного спорту.

Курорт відомий кількома гарячими термальними джерелами, відомими з давніх часів завдяки своїм лікувальним властивостям для опорно-рухового апарату. Ці джерела, розташовані в долині Борміо, мають високу температуру та містять мінерали, такі як сірка, кальцій і магній, які вважаються корисними для шкіри та здоров’я загалом. Багато гостей курорту приїжджають до Борміо не лише для катання на лижах, але й для відвідування термальних джерел.

4. Кортіна-д’Ампеццо

Адреса: Via Guglielmo Marconi, 15, 32043 Cortina d’Ampezzo BL, Італія

Телефон: +39 0436 862171

Вебсайт: https://skipasscortina.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Кортіна-д’Ампеццо — один із найвідоміших і найкращих гірськолижних курортів Італії, розташований у серці Доломітів. Тут можна кататися на 140 км трас, які є частиною гірськолижної зони Dolomiti Superski. Кортіна-д’Ампеццо також приваблює туристів своєю архітектурою, магазинами, ресторанами та нічним життям.

Траси:

Загальна кількість: 78 трас, загальною довжиною 115 км

Розподіл за зонами: Grotta (Groste) , Pradalago , Cinzano , Spinale

, , , Різні типи підйомників: канатні дороги, гондоли, крісельні та бугельні підйомники

Ціни на скі-паси залежать від сезону, тривалості та зони катання.

Курорт також відомий своїми шикарними ресторанами та магазинами, а також багатою історією, пов’язаною з Олімпійськими іграми. У 1956 році тут відбулися перші Зимові Олімпійські ігри в Італії, а ще одні заплановані на 2026 рік.

Кортіна також часто використовується для зйомок фільмів завдяки своїй прекрасній природі та унікальній архітектурі. Деякі відомі фільми, зняті тут, — це "Рожева пантера" та культові фільми про Джеймса Бонда "Тільки для ваших очей" і "Голдфінгер". Щороку Кортіна приймає Міжнародний кінофестиваль у Мараті, який приваблює зірок із усього світу.

5. Червінья

Адреса: 11028 Valtournenche, Aosta Valley, Італія

Телефон: +39 0166 949136

Вебсайт: https://www.cervinia.it/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Розташований біля підніжжя Маттергорну на кордоні зі Швейцарією, курорт пропонує катання на 160 км трас різного рівня складності, включно з найдовшою трасою в країні — Ventina, довжиною 22 км. Червінья також підходить для сімейного відпочинку, оскільки має багато дитячих майданчиків, парків і атракціонів.

Траси:

Загальна кількість: 57 трас, загальною довжиною 115 км

6 чорних

34 червоних

17 синіх

Зони для фрістайлу, фрірайду, бордеркросу та хафпайпу

Основна траса, довжиною 22 км, з’єднує дві країни: Швейцарію та Італію. Вона починається на висоті 3480 м над рівнем моря і закінчується на висоті 1524 м, пропонуючи туристам незабутній досвід із прекрасними краєвидами та дивовижним катанням.

Курорт Червінья славиться своєю кухнею та пропонує численні ресторани з традиційними стравами регіону Валле-д’Аоста.

6. Курмайор

Найкращі гірськолижні напрямки Італії. Джерело: Image by master1305 from Freepik

Адреса: Strada delle Volpi, 17, 11013 Courmayeur AO, Італія

Телефон: +39 0165 846658

Вебсайт: https://www.courmayeur-montblanc.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Один із найстаріших і найвідоміших гірськолижних курортів Італії розташований біля підніжжя Монблану. Тут можна кататися на 100 км трас різного рівня складності, включно з позатрасовим катанням і гелі-скі. Курмайор також приваблює туристів термальними джерелами, гастрономією та альпінізмом.

Траси:

Загальна кількість: 34 траси, загальною довжиною 42 км

3 зелені

11 синіх

16 червоних

4 чорні

Траси розподілені на дві зони: Checrouit (більше синіх і червоних трас) і Val Veny (більше зелених і чорних трас). Курмайор також має зони для фрірайду, гелі-скі, сноупарку та льодолазіння.

Курорт Курмайор відомий своїм après-ski: додатковими активностями, такими як катання на санях, бігові лижі, снігоходи та піші прогулянки в горах. Курмайор також пропонує багато ресторанів, барів і магазинів, де можна насолодитися різноманітною та смачною кухнею, а також придбати сувеніри та товари для зимових видів спорту.

Загалом, Курмайор — один із найкращих гірськолижних напрямків Італії та один із найпопулярніших курортів в Альпах.

7. Ла-Туїль

Курорт інтегрований в одну з найбільших гірськолижних зон у світі, яка включає близько 400 км гірських трас і понад 100 підйомників. Тут можна кататися на 160 км трас, з’єднаних із французьким курортом Ла-Роз’єр. Ла-Туїль також підходить для любителів снігоступів, катання на ковзанах і собачих упряжках.

Вебсайт: https://www.lathuile.it/

Траси:

Загальна кількість: 80 трас, загальною довжиною 160 км

8 зелених

25 синіх

32 червоних

15 чорних

Траси розподілені на дві зони: Belvedere (більше зелених і синіх трас) і San Bernardo (більше червоних і чорних трас). Ла-Туїль також має зони для фрірайду, бордеркросу та сноупарку.

Ла-Туїль славиться своєю природою та прекрасними краєвидами, якими можна насолоджуватися під час катання. Північна частина курорту розташована в Національному парку Гран-Парадізо, який займає 700 км² і є домом для дикої природи та птахів.

Затишний і сімейний гірськолижний регіон Італії в долині Валле-д’Аоста, розташований на кордоні з Францією, Ла-Туїль пропонує безліч можливостей для зимового відпочинку для всієї родини.

8. Піла

Адреса: Strada-route Ponte Suaz, 4, 11100 Aosta AO, Італія

Телефон: +39 0165 521148

Вебсайт: https://pila.it/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Курорт розташований на висоті 1524 м над рівнем моря в регіоні Ломбардія на кордоні зі Швейцарією, пропонуючи понад 60 км лижних трас різного рівня складності, які підходять для лижників усіх рівнів.

Траси:

Загальна кількість: 38 трас, загальною довжиною 70 км

4 сині

29 червоних

4 чорні

Траси розподілені на дві зони: Grimondet (більше червоних і чорних трас) і Chamole (більше синіх трас). У Пілі також є зони для фрістайлу, фрірайду, бордеркросу та хафпайпу.

Піла відома не лише як топовий гірськолижний курорт в Італії, але й завдяки додатковим розвагам, таким як концерти, заходи та різноманітні шоу, що проходять на території курорту. Також є численні кафе, ресторани та бари, де гості можуть відпочити та насолодитися місцевою їжею та напоями.

9. Монте-Роза

Італійські Альпи. Джерело: Image by F. Heiberger from Pixabay

Монте-Роза — це масив із десяти вершин вище 4000 м, розташований на кордоні зі Швейцарією. Тут можна кататися на 213 км трас, що входять до гірськолижної зони Монте-Роза. Монте-Роза також пов’язаний з іншими курортами Валле-д’Аоста: Курмайор, Червінья та Піла. Монте-Роза приваблює туристів панорамними краєвидами, позатрасовим катанням, гелі-скі та лижними турами.

Вебсайт: https://visitmonterosa.com/

Траси:

Загальна кількість: 78 трас, загальною довжиною 115 км

12 зелених

37 синіх

24 червоних

5 чорних

Траси розподілені на п’ять долин: Antagnon, Shampoluc, Brusson, Gressoney-Saint-Jean і Gressoney-La-Trinité. Кожна долина має різні типи підйомників: канатні дороги, гондоли, крісельні та бугельні підйомники. Ціни на скі-паси залежать від сезону, тривалості та зони катання.

Окрім катання на лижах, курорт пропонує:

катання на санях;

їзду на снігоходах;

створення снігових скульптур;

поїздки на собачих упряжках.

Монте-Роза — найвищий гірський масив у Західній Європі. Крім того, тут розташований найвищий гірськолижний підйомник у Європі, який дозволяє досягти висоти понад 3000 м.

10. Валь-Гардена

Це долина, розташована в центрі Доломітових Альп у регіоні Трентіно-Альто-Адідже.

Вебсайт: https://www.valgardena.it/en/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Тут можна кататися на 175 км трас різного рівня складності, включно зі знаменитим маршрутом Sella Ronda, який з’єднує чотири долини: Валь-Гардена, Валь-ді-Фасса, Альта-Бадія та Арабба. Валь-Гардена включає три міста: Ортізеї, Санта-Крістіна та Сельва, кожне зі своєю атмосферою та інфраструктурою.

Траси:

Загальна кількість: 78 трас, загальною довжиною 115 км

12 зелених

37 синіх

24 червоних

5 чорних

Траси поділені на дві зони: Carozello (більше зелених і синіх трас) і Mottolino (більше червоних і чорних трас). У Валь-Гардені також є зони для фрістайлу, фрірайду, бордеркросу та хафпайпу.

Окрім катання на лижах, у Валь-Гардені туристи можуть спробувати інші зимові активності, такі як катання на ковзанах, санях, снігоходах, а також бігові лижі та піші прогулянки в засніжених пейзажах.

Ця місцевість також відома своєю кухнею: ви можете скуштувати тірольську кухню та місцеві вина.

11. Кронплац

Адреса: Via Reiperting, 27, 39031 Brunico BZ, Італія

Телефон: +39 0474 555447

Вебсайт: https://www.kronplatz.com/en

Рейтинг: 4.7 ⭐

Один із найменших, але дуже популярних гірськолижних курортів Італії розташований у Південному Тіролі поблизу Брунека. Тут можна знайти понад 100 км трас для всіх смаків і рівнів підготовки, а також численні зони для фрірайду та сноубордингу.

Траси:

Загальна довжина: 114 км

21% чорних

37% червоних

42% синіх

Курорт має високоякісну інфраструктуру, включно з гірськолижними підйомниками, дитячими майданчиками, школами лижного спорту з досвідченими інструкторами, ресторанами та барами для тих, хто хоче відпочити від схилів.

Кронплац відомий зимовими спортивними заходами, такими як соціальні лижні перегони, муніципальні змагання з біатлону, фестивалі снігових скульптур та інші позатрасові активності.

Кронплац — це місце, яке поєднує багатовікову історію лижного спорту з сучасними тенденціями, можливостями для сучасного катання та незмінними традиційними підходами.

12. Альта-Бадія

Сноубордні схили на італійських курортах. Джерело: Image by Ri Butov from Pixabay

Адреса: Str. Col Alt, 36, 39033 Corvara in Badia BZ, Італія

Телефон: +39 0471 836176

Вебсайт: https://www.altabadia.org/it/

Рейтинг: 4.9 ⭐

Цей курорт був обраний для проведення Міжнародної зимової Універсіади у 2013 році.

Альта-Бадія — топовий гірськолижний курорт Італії в регіоні Південний Тіроль, який пропонує понад 130 км трас для лижників і сноубордистів. Курорт розташований у прекрасному духовному центрі регіону та має спокійну, затишну атмосферу.

Тут можна кататися на трасах різного рівня складності, включно зі знаменитим маршрутом Sella Ronda, який з’єднує чотири долини: Валь-Гардена, Валь-ді-Фасса, Альта-Бадія та Арабба. Альта-Бадія також включає кілька менших курортів, таких як Ортізеї, Санта-Крістіна та Сельва, кожне зі своєю атмосферою та інфраструктурою.

Траси:

Загальна довжина: 130 км

45% синіх

45% червоних

10% чорних

Траси розподілені на дві зони: Carozello і Mottolino. Альта-Бадія також має зони для фрістайлу, фрірайду, бордеркросу та хафпайпу.

Альта-Бадія пропонує траси на будь-який смак і рівень підготовки, від початківців до експертів. Крім того, курорт відомий високошвидкісними лижними підйомниками, що дозволяють максимально ефективно використовувати час. Однією з головних причин обрати Альта-Бадію для зимового відпочинку є гігантська траса Sella Ronda з її прекрасними краєвидами.

Окрім катання на лижах, на курорті доступні інші активності, такі як катання на ковзанах, сноубординг, бігові лижі, піші прогулянки та снігоступи.

13. Валь-ді-Ф’ємме

Адреса: Deutschnofen 39050, BZ, Італія

Вебсайт: https://www.dolomitisuperski.com/it/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Прекрасна долина для гірськолижної подорожі в Італію розташована в провінції Тренто. Ця місцевість пропонує понад 210 км трас для лижників і сноубордистів, 7 гірськолижних зон і 2 сноупарки, а також численні мальовничі маршрути для піших прогулянок.

Курорт Валь-ді-Ф’ємме має високоякісну інфраструктуру, включно з 82 лижними підйомниками, інструкторами, пунктами прокату лижного обладнання та взуття, а також лижними школами для тих, хто хоче опанувати основи катання.

Цей курорт спеціалізується на різноманітних лижних активностях, включно з фрірайдом і фрістайлом. Також доступні інші зимові заняття, такі як катання на санях, снігоходах, ковзанах, бігові лижі та піші прогулянки.

Валь-ді-Ф’ємме — головний центр біатлону в Італії, який часто приймає міжнародні змагання з цього виду спорту. Туристи можуть брати участь у тренуваннях і змаганнях, організованих на курорті.

Валь-ді-Ф’ємме — популярний напрямок для відпочинку не лише для лижників і сноубордистів, але й для тих, хто шукає спокійний і розслабляючий відпочинок у гірському середовищі.

14. Сестрієре

Адреса: Unnamed Road, 10058, Sestriere TO, Італія

Вебсайт: https://www.vialattea.it/

Один із найкращих гірськолижних курортів Італії розташований у серці лижних дисциплін і є домом для багатьох італійських чемпіонів із лижного спорту.

Траси:

Загальна кількість: 153 траси, загальною довжиною 400 км

27 синіх

94 червоних

30 чорних

Сестрієре — один із найстаріших курортів Італії, який був обраний для проведення Зимових Олімпійських ігор у 2006 році. Траси завжди характеризувалися високим рівнем якості та V-трасами, які приваблюють багатьох досвідчених лижників із усього світу.

Сестрієре також відомий прекрасними пейзажами, гірськими краєвидами, ресторанами та магазинами, а якість лижних підйомників завжди на найвищому рівні. Це також чудове місце для зимових видів спорту, таких як катання на санях, снігоходах, піші прогулянки та інші активності на свіжому повітрі.

Сестрієре є частиною консорціуму Олімпійської долини, який об’єднує п’ять гірськолижних курортів, включно з Сестрієре, Праньоне, Сан-Сіро, Сauze d’Oulx і Монте-Сегуро.

15. Кавалезе

Ідеальна зимова відпустка. Джерело: Image by StockSnap from Pixabay

Адреса: Via Cermis, 2, 38033 Cavalese TN, Італія

Телефон: +39 0462 34049

Вебсайт: https://www.alpecermis.it/home-inverno.php

Рейтинг: 4.7 ⭐

Відомий гірськолижний курорт Італії в регіоні Південний Тіроль пропонує понад 100 км різноманітних трас для лижників і сноубордистів. Курорт розташований у долині Ф’ємме на півночі та є ідеальним місцем для зимового відпочинку з сім’єю чи друзями.

Окрім лижних трас, Кавалезе пропонує багато інших активностей, таких як катання на санях, ковзанах, бігові лижі, снігоходи та інші заняття на свіжому повітрі. Курорт також відомий своїми культурними пам’ятками, такими як старовинні замки та прекрасні церкви, які можна відвідати у вільний час.

Кавалезе відомий своїми олімпійськими трасами, які приймали Зимові Олімпійські ігри 1976 року.

Траси:

Загальна кількість: 14 трас

7 синіх

5 червоних

2 чорні

Траси обслуговуються трьома гондолами, трьома крісельними підйомниками та одним бугельним підйомником. Найвідоміша чорна траса — Olympia II, довжиною 3 км із перепадом висот понад 600 м.

Кавалезе відомий традиційними карнавалами, які проходять узимку та дарують туристам унікальний досвід.

Найкращі гірськолижні курорти Італії — ідеальний вибір для тих, хто хоче поєднати активний і пасивний відпочинок, культурний і природний туризм, традиційні та сучасні підходи.

Італія пропонує різноманітні варіанти відпочинку на будь-який смак, бюджет і рівень підготовки. Ви можете кататися на лижах в Італії на будь-якому з 15 найкращих курортів. Головне — не забувати насолоджуватися кожною миттю перебування в цій дивовижній країні!