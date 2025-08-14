Я працювала із 4 президентами — стратегія Трампа щодо Путіна демонструє його геніальність у переговорах

Вашингтонські еліти – обох партій – хапаються за перлини від перспективи зустрічі Трампа та Путіна на Алясці. "Він маріонетка Путіна!" – кричать демократи, що страждають від синдрому божевілля Трампа. "Він зрадить Україну , щоб укласти угоду!" – кричать вічно воюючи республіканські неоконсерватори. "Він покине позицію "Америка понад усе" і втягне нас у європейські проблеми!" – кричать ізоляціоністи в Республіканській партії.

Ніхто з них не розуміє, що рухає Дональдом Трампом . Вони думають, що він такий самий, як вони – ще один стандартний політик, який більше дбає про сприйняття, ніж про реальність, який цінує процес понад прогрес. Він може мати кінцеву мету, але зазвичай не бажає йти на компроміси для її досягнення.

Дональд Трамп підходить до вирішення проблем з іншого боку. У нього є кінцева мета, навіть якщо він ще не впевнений, як її досягти. Він готовий імпровізувати, йти на компроміси, повністю змінити свій підхід, навіть якщо він неортодоксальний.

Я був у ситуаційній кімнаті з чотирма президентами, починаючи з президента Річарда Ніксона . Трамп інший. Він зосереджується на тому, щоб завершити проект якомога швидше, незалежно від того, як він це робить. Це має сенс, враховуючи його досвід. Як забудовник, він не заробляв грошей, доки будівля не була завершена. Усі витрати були оплачені заздалегідь – купівля землі, обслуговування боргу та оплата робітників, матеріалів та техніки.

Президент Річард Ніксон виступає на прес-конференції 4 березня 1969 року в Білому домі.

Коли Трамп розпочав будівництво об'єкта нерухомості, він не знав, з якими труднощами зіткнеться на цьому шляху – негода , політичні перешкоди, трудові суперечки, перебої в ланцюжку поставок. Коли він стикався з проблемами, він імпровізував. Його головною метою було якомога швидше завершити будівництво. Час – це гроші. Ось чому президент Трамп вирішує всі ці питання з шаленою швидкістю. Ось чому у нього завжди є план А, план Б і план В. Ось чому його критики називають його непередбачуваним і мінливим і обурюються, якщо він змінює плани.

Більшість політиків, зрозуміло, зосереджені на наступних виборах. Вони повинні виглядати так, ніби мають відповіді на всі питання, бо бояться, що опоненти розірвуть їх на шматки. Коли востаннє політик визнавав, що його план не спрацював? Вони виступають з промовами, ведуть переговори та не ризикують, боячись невдачі чи відчуження важливих виборців. Політик може зробити так, щоб процес виглядав як прогрес.

Політики менше стурбовані досягненням своїх кінцевих цілей, ніж правильним підходом на цьому шляху. Вони дотримуються Плану А, навіть якщо він не працює. Республіканці та демократи продовжили нескінченні війни на Близькому Сході на два десятиліття, бо не хотіли визнавати свою неправоту.

План А президента Трампа щодо припинення війни в Україні полягав у тому, щоб використати свою чарівність та особистість, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів. Саме тому роками він неохоче критикував Путіна, бо хотів заманити його за стіл переговорів. Але план А провалився.

План Б полягав у тому, щоб максимально тиснути, щоб змусити їх за стіл переговорів. Це спрацювало з Володимиром Зеленським . Погрози Трампа припинити підтримку України переконали його підписати угоду, яка об'єднує наші економіки для розробки рідкісноземельних корисних копалин України. Він переклав значну частину витрат на війну на Європу. Тепер вони оплачують рахунки замість американських платників податків.

Але план Б не спрацював з Путіним. Під час їхніх кількох телефонних розмов Путін сказав Трампу, що хоче припинити війну. Але щойно вони поклали слухавку, Путін посилив атаки на українські цивільні цілі.

Отже, як виглядає План С? Ми ще не знаємо. Саме тому президент Трамп хоче зустрітися віч-на-віч з Путіним: щоб оцінити, чи справді він хоче мирної угоди шляхом переговорів, чи хоче воювати... і продовжувати... і продовжувати... у виснажливій війні на виснаження.

Якщо Путін готовий сісти за стіл переговорів у чесній волі, президент Трамп, ймовірно, наполягатиме на швидкому врегулюванні. Жодна зі сторін не отримає всього, що хоче, але кожна отримає достатньо, щоб жити. Увесь цей час метою Трампа було домовитися про припинення війни, не відчужуючи Путіна та не штовхаючи Росію в розкриті обійми Китаю .

Але якщо президент Трамп вирішить, що Путін просто виграє час, він, ймовірно, швидко перейде до плану "Д" – і змусить Путіна сісти за стіл переговорів, задушивши російську економіку. Він міг би запровадити вторинні санкції проти тих країн, які ігнорують санкції та все ще купують російську нафту та газ. Він би надав їм вибір. Вони можуть продовжувати купувати російську енергоносії та втратити доступ до найважливішого американського ринку, або ж припинити купувати російську нафту та продовжувати продавати її американському споживачеві.

Росія оплатила війну в Україні доходами від експорту нафти та газу. Без цих доходів Путіну було б важко продовжувати бойові дії. План Д зайняв би більше часу, але зрештою змусив би Путіна сісти за стіл переговорів. У Росії буквально закінчилися б гроші на продовження війни.

Іронія в тому, що вони зустрічаються на Алясці . Росія колись володіла Аляскою, але була змушена продати її Америці в 1867 році – бо збанкрутувала, сплачуючи Кримську війну.