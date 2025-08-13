Напередодні зустрічі на Алясці варто згадати події 1938 року: висновки робіть самі

У ніч із 29 на 30 вересня 1938 року у Мюнхені відбулася зустріч рейхсканцлера Німеччини Адольфа Гітлера з прем'єр-міністром Великої Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Франції Едуаром Даладьє та прем'єр-міністром Італії Беніто Муссоліні. На зустрічі вони підписали угоду, яка стала відома, як "Мюнхенська змова". Ця угода передбачала, що Чехословаччина протягом 10 днів звільнить та поступиться Німеччині Судетською областю.

Окрім того, під тиском Польської Республіки та Королівства Угорщини до Мюнхенської угоди було додані домовленості, що вимагають від Чехословаччини негайного врегулювання територіальних суперечок із цими країнами. До речі, Польща за цю підступність заплатить вже за рік своєю державністю та свободою. Але це станеться лише згодом. Тоді багато хто вважав гарною їдеєю вирішення своїх інтересів за рахунок Чехословаччини.

Представники чехословацької делегації Губерт Масаржик та Войтех Мастні були присутні в сусідній кімнатіі, але не були запрошені на обговорення умов угоди. Їм повідомили вже про досягнений результат і вони вимушені були вже лише підписати готовий документ. Вранці 30 вересня президент Чехословаччини Едвард Бенеш ухвалив умови цієї угоди без згоди Національних зборів.

До чого це призвело згодом і скільки життів це коштувало світу ми зараз знаємо. А тоді це здавалося сильним світу цього гарною ідеєю. Вирішив нагадати про це напередодні зустрічі на Алясці. Висновки варто зробити самостійно.