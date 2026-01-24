Ми виживемо, але пам'ять про абсолютне зло наших сусідів залишиться на багато поколінь

Абсолютне зло.

Це те, що треба запам'ятати на багато поколінь.

Поруч із нами живе абсолютне зло.

Йому не потрібні причини для того, щоб вбивати та калічити. Вбивати та калічити – його призначення. Воно мешкає для цього. Створено для цього. Воно насолоджується тим, що несе смерть та руйнування.

Жодного військового сенсу в сьогоднішньому нічному ударі немає. У ньому взагалі немає раціонального сенсу, крім єдиного – закошмарити цивільних. Заморозити, змусити жертв страждати, хворіти, бачити муки близьких. Це не війна армій з ударами по логістиці та тилах.

Це навмисне знищення некомбатантів.

Можна було б дорікнути супротивнику, що так не воюють. Але ми маємо справу не з супротивником, а з чистим злом.

Дивно було б намагатися дорікати зло за те, що воно зло, правда?

Сьогодні зло атакувало не лише Київ, який воно хоче зробити безлюдним, а й Чернігів із Харковим, також "російськомовні" міста, населення яких вони збиралися "звільнити". Від світла звільнити, від тепла та життя, всі як вони люблять. Як вони "звільнили" Донбас.

Я не сильний у демонології та демонознавстві, але мені здається, що навіть у списку ворогів роду людського, не було тих, хто чинив зло безглуздо. У зла була фактична мета.

Тут метою є саме зло.

Зло заради зла.

Вбити, зруйнувати, напасти посеред будинку і з насолодою розмазати екскременти.

Нездатні перемогти на фронті? Нехай за це дадуть відповідь жінки, діти та батьки тих, хто злу протистоїть! Інакше ця орда ніколи себе не поводила.

У кожній війні закладений зародок війни нової. І чим більша жорстокість військових дій, тим страшніший плід, який народиться згодом.

Чим би не закінчилася війна, яку ми ведемо з цим злом, рано чи пізно, краще, звісно раніше, ніж пізніше, наші нащадки побачать, як горить Москва. Добре так горить, палає, випльовуючи в небо жирний чорний дим від імперської пихи, що перетворюється на бруд.

У всякому разі, мені хочеться вірити в це і дожити до моменту, коли зло буде покарано. Добре було б, щоб покарано не загалом, а поіменно. Щоб прилетіло кожному, хто це зло робив та підтримував. І тим, хто цим звіринцем керував.

Я розумію, що це є малоймовірним.

Але є втішне слово – поки що.

Поки що малоймовірно.

Ми виживемо, шановні сусіди.

Ми не злопам'ятні. Але пам'ять у нас хороша.