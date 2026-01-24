Як Україні вийти з енергетичної кризи

Незалежне, аварійне енергозабезпечення

З огляду на кризу, що виникла з електропостачанням, думаю, наведені нижче цифри будуть корисні для усвідомлення того, скільки було втрачено з 2022 року часу, щоб не допустити того, що відбувається в багатьох містах України і безпосередньо в столиці – Києві.

Відразу хочу зазначити, що я наводжу виключно відносні цифри, наближені, але набагато конкретніші, ніж, впевнений, ви коли-небудь раніше чули від офіційних осіб за останні 4 роки.

У разі відключення електроенергії, для живлення середньостатистичної 16-поверхової будівлі та забезпечення базових потреб мешканців, а саме:

-робота ліфтів;

-робота насосних систем;

-підтримка працездатності центрального опалення та міжповерхового кондиціонування.

Необхідне резервне живлення від 300 до 500 кВт.

Повторюся, це наближені цифри, оскільки 16-поверхівка може бути з 1-ї секції, 1-2 ліфтові шахти, 2-х секцій, 3-х і навіть 4-х. Але, зазначу, що 500 кВт вистачає для забезпечення базових потреб навіть 4-х секційної багатоповерхівки.

Для забезпечення базових потреб мешканців по квартирах, мова вже йде про потужність близько 1 МВт і більше.

На сьогоднішній день середня вартість генератора на 500 кВт – до 4,5 млн гривень або близько 100 тис доларів.

У Києві приблизно 14 000 будинків різної поверховості, з яких кілька сотень – це багатоповерхові будівлі 16 і більше 16 поверхів.

Тобто, забезпечення незалежною енергією для багатоповерхових будівель 16 і більше поверхів могло обійтися для Києва приблизно в 50 млн доларів. Як думаєте, за 4 роки це підйомний план, з урахуванням фінансової та технічної підтримки країн Заходу нашій країні і надання такої продукції, часом, безкоштовно, як гуманітарна допомога?

За іншими генераторами розрахунок дешевший.

Якщо ми говоримо про середньостатистичну 5-поверхову будівлю, то для освітлення під'їздів, забезпечення роботи насосних систем і ліфтів, в пікові моменти, достатньо генератора потужністю 50 - 70 кВт. Повне живлення квартир - генератор потужністю від 100 до 200 кВт.

Вартість генератора 85 кВт близько 1 млн гривень або до 25 тис доларів.

Думаю, з урахуванням усього вищевикладеного кожен зробить висновок сам, щодо того, що в кожному місті, кожному районі, для кожного окремо взятого будинку і ЖК, могли зробити за ці 4 роки як центральна влада, місцеві органи, так, як би це банально не прозвучало, але навіть і самі мешканці.

Але чого не було зроблено, з тих чи інших причин, часом дуже добре нам відомих, в більшості випадків практично на кожному з рівнів виконання.

За вікном 2026 рік. Висновки будемо робити? Все.