Хроніка економічної катастрофи в РФ розширюється

На минулому тижні наша "Церква свідків економічної кризи в рф" отримала нові докази розростання катастрофи в економіці країни-агресора.

На початку тижня російський диктатор особисто заявив про "низьку негативну динаміку основних макроекономічних показників у рф". А далі погані для рф новини почали множитись як гриби після дощу. Росстат повідомив про продовження поступового зниження споживчої впевненості в рф у першому кварталі. Слідом за цим на ринку з’явились результати кількох опитувань малого бізнесу, які показали, що на зростання навантаження та зниження виручки малий бізнес відповів підвищенням цін та оптимізацією.

Ближче до середини тижня прибула статистика з промислового сектору: за даними Росстату промислове виробництво у лютому скоротилося на 0,9%, у лютому скоротився випуск сталевого прокату на 5,4% до січня, а також відбулось скорочення виробництва вантажних вагонів за 2 місяці в 1,9 раза, виробництво вантажівок у лютому впало на 31,3%. Офіційний тиждень закрило Мінекономрозвитку рф, яке визнало, що прогноз по зростанню ВВП у 2026 році буде офіційно переглянутий.

Свої 5 копійок в поганий настрій росіян доклав і корпоративний сектор. Російська залізниця (РЖД) повідомила про прибуток в пару мільярдів рублів, що в її ситуації (на фоні великих боргів) означало анонсування фінансових складнощів. Уряд рф вирішив допомогти РЖД за рахунок олігархату та почав просувати ідею тарифів за принципом "вези або плати", що збільшить вартість транспортних послуг РЖД.

Негативна статистика також вийшла від КАМАЗу, ВТБ та Транснафти.

Як підсумок тижня: фондовий індекс Мосбіржі рухнув (вкотре) нижче за 2800 пунктів, розгубивши все зростання за тижні мрій про те, що високі ціни на нафту допоможуть економіці рф.