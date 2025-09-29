Чи загрожують столиці України удари російськими FPV-дронами: розбір варіантів і чого очікувати від ворога

Днями багатьох мешканців Києва вкрай стривожили слова одного українського військового, що незабаром ворожі FPV-дрони зможуть долітати до столиці й тероризувати цивільне населення – так само, як у Херсоні чи будь-якому іншому прифронтовому місті. Наскільки реальна така ситуація і чого очікувати від російських окупантів? І головне – які методи протидії? Давайте розберемося.

Детальніше про це – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Загрози для Києва

Насамперед розберемося в такому параметрі, як відстані, які має долати FPV-дрон для завдавання удару хоча б по околицях столиці.

Якщо ми говоримо про найближчу локацію з території Росії, то це Брянська область, від якої до Києва щонайменше 180 км по прямій. Але слід розуміти, що абсолютно прямих маршрутів не буває, а цей мінімум узято від найближчої точки на кордоні, звідки точно не запускатимуть FPV-дрон і не пілотуватимуть. А тому реальні відстані можуть становити не менше 250 км.

Якщо розглядати такий самий варіант, але з території Білорусі, то це район Нижніх Жар, від яких до Вишгорода близько 80 км. Але чи піде зараз Олександр Лукашенко на такі ризики, вкотре надавши росіянам територію Білорусі для терору українців, ризикуючи отримати значно суттєвішу відповідь щодо одного з критично важливих для його режиму об'єктів, наприклад, Мозирського НПЗ? Тому зараз розглянемо варіант із відправленням FPV-дронів саме з території Росії.

Були приклади зальоту FPV-дронів на дистанції в 30 км, за позамежної економії батареї. Для дронів на оптоволокні рекорд становив понад 40 км з можливістю збільшення цієї відстані до 50 км – хоча переважно степовою місцевістю, з невеликими ризиками обриву оптоволокна за маршрутом проходження БПЛА.

Як бачимо, ці відстані не дають змоги подолати дистанцію від Брянської області РФ до тих же Броварів.

Але якщо говорити про потенціал не тільки самого FPV-дрона, а варіант носія – матки?

Нині як такий носій для FPV-дронів вельми активно застосовують ударний "Молнія-2", дальність польоту якого перевищує 50 км. Якщо уявити собі ідеальний сценарій скидання FPV-дрона за 50 км від кордону з РФ, а також наявність поблизу ретранслятора, оскільки на такій відстані не оптоволоконний безпілотник втрачає сигнал, то гранична дальність польоту знову ж таки становитиме максимум +30 км, що сумарно складатиме 80 км відстані від кордону.

Річ у тім, що для FPV-дрона зараз значно більшою проблемою є навіть не відсутність сигналу через відстані і необхідність розміщення ретрансляторів, а батарея, що обмежує активну роботу цього засобу ураження. Тобто навіть якщо уявити ситуацію, що в повітряному просторі України непоміченими розмістять за маршрутом до столиці кілька ретрансляторів сигналу або застосують якісь гіпотетично інноваційні методи управління дроном, батарея все одно залишатиметься головною вразливою і недосконалою ланкою.

Але давайте розглянемо дещо інший сценарій доставки та забезпечення зв'язку FPV-дрона – розвідувальне крило.

Російські дрони-розвідники типу "Орлан-10", ZALA, SuperCam можуть без проблем долати 200 км. Деякі з них досягали не тільки околиць, а й самого Києва. Припустимо, що ці БПЛА не тільки здійснюватимуть розвідувальну діяльність, а й стануть носієм-маткою для FPV-дронів.

Зрозуміло, тоді ризики для столиці зростають у рази. Але тільки в тому разі, якщо буде розміщено ретранслятори за маршрутом проходження такого носія і засоби ураження. Або, знову ж таки, буде застосовано якийсь інноваційний засіб управління дроном – від штучного інтелекту до базово наявних нині в загальному користуванні і всім відомих комунікаційних засобів.

Але навіть за такого негативного варіанта постає питання: а наскільки це енерговитратний, трудомісткий процес, що вимагає синхронізації всіх засобів – як комунікації, так і ураження, порівняно з простим і дешевшим надсиланням дрона "Гербера" (навіть не Shahed-136) вартістю 7,5 тисячі доларів із бойовою частиною тієї самої маси, що може нести FPV-дрон? Сенс?

Протидія

Говорячи про гіпотетичну загрозу, є сенс сказати і про протидію. Навіть якщо уявити, що російським окупантам вдасться створити міст із ретрансляторів або застосувати якийсь інноваційний метод управління FPV-дроном на відстані понад 250 км із безпосередньою доставкою на місце виконання завдання дроном-маткою, то придушення таких засобів ураження насамперед покладатиметься на РЕБ.

Деякий час тому саме РЕБ на якийсь період зробили FPV-дрони безпорадними, здавалося-б, здійснивши чергову революцію в тактиці ведення бою. Але поява дронів на оптоволокні цю революцію скасувала. З іншого боку, якщо ми говоримо про вищеописаний сценарій загрози Києву, то про жодне оптоволокно не йдеться, і в разі застосування стандартної системи управління FPV-дрон буде вразливим проти потужного РЕБ.

Не так давно мені траплялася "геніальна" думка, що РЕБ втрачають актуальність у боротьбі проти дронів через появу оптоволокна і машинного зору, ШІ. Не знаю, чим могла бути викликана настільки дивна і профнепридатна критика РЕБ, але актуальність цих систем не тільки зберігається, а й зростає їхня роль як базового методу боротьби з повітряними цілями всіх типів.

Зокрема і в разі розгляду нашого апокаліптичного сценарію, стіна РЕБ і навіть більше того – квартали РЕБ, що створюють замкнуті площі – квадрати, стають актуальними як ніколи. Причому такі проєкти є і навіть вельми непогано реалізовані на практиці, але не всі місцеві адміністрації поспішають закривати свої міста і населені пункти куполами РЕБ.

Підсумок

Складно уявити реалізацію тих умов, які необхідні ворогові, щоб запускаючи з території Росії FPV-дрон, навіть на носії-матці, була можливість ним уражати цілі в Києві. Відстані не дозволяють на нинішньому технологічному етапі це реалізувати, але це не означає, що в майбутньому, за певного ривка і технічного рішення, це не стане можливим.

Натомість такі гіпотетичні загрози дають змогу знову згадати про забуті в інформаційному просторі засоби протидії дронам, які були витіснені більш модними і широко розпіареними системами. Призабуті РЕБ зберігають свою актуальність, і якщо навіть не говорити про Київ або населені пункти вздовж лінії бойових зіткнень, то містам ближньої тилової зони було б корисним закривати себе куполом із таких комплексів.

Найчастіше правильні рішення ухвалюються на випередження, і щоб не було пізно завтра, це потрібно робити вже сьогодні.