Дрон-камікадзе ''Герань-5'', він же іранський Karrar... Найчастіше панікувати? Чи ні?

Отже, росія стала досить інтенсивно застосовувати реактивні дрони-камікадзе Karrar, який російські окупанти обізвали "Герань-5" і які вперше були застосовані територією України на початку січня 2026 року.

За характеристиками, Karrar/"Герань-5" оснащується бойовою частиною масою 90 кг, що можна порівняти з Shahed-136, який у питаннях виробництва і вже налагоджених технологічних ліній, куди більш масовий і, що важливо, більш дешевий елемент терору, ніж ось ця "Герань-5".

Так само, Karrar/"Герань-5" має дальність польоту до 1000 км. З урахуванням того, що у Shahed-136 дальність польоту перевищувала 2200 км у деяких модифікаціях, виглядає це якось блякло, чи не так? Тобто, ми говоримо про значно більше обмеження ареалу застосування цього засобу.

Karrar/"Герань-5" оснащується 12-елементною "Кометою". Якщо хтось не в курсі, то на Shahed-136 блоки управління польотом B-101, або навігаційні модулі "Комета", в комплексі з блоком супутникової навігації "Б-105", які так само використовуються в російських БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П" і т.д. Технологічний прорив, ага!

Крім того, Karrar/"Герань-5" володіє трекером на базі мікрокомп'ютера Raspberry та модемом 3G/4G, а також реактивним двигуном Telefly. Добре, а щодо маневреності при аеродинамічній схемі такого засобу поразки? Важливим аспектом залишається реактивний прискорювач, що залишає значно більший тепловий слід, ніж стандартний. А що це говорить? Це говорить про Полярну зірку для будь-яких ракетних і не тільки засобів ураження.

Засіб фіксується і супроводжується таким силовим агрегатом набагато раніше і набагато краще збивається на його швидкостях і вкрай низьких маневрених показниках, ніж навіть те, що було до того.

Але проблема в тому, що РВВ довели силову установку до граничних перепадів швидкостей, що останній тиждень яскраво продемонстровано на випробувальному полігоні для окупантів, яким є Харків та Одеса.

Останні дні по Одесі та області літають реактивні дрони, явно Karrar/"Герань-5", у яких перепад швидкостей може досягати 70 км/год – 330 км/год, що вирішує питання з їхньою маневреністю. Тобто, були внесені технічні рішення щодо різких змін швидкості дрону для виконання маневру з урахуванням його аеродинамічної схеми.

Що тут скажеш… Одеса та Харків продовжують залишатися перманентними випробувальними полігонами для РВВ у питаннях випробування нових тактик та модифікацій засобів терору.

Крім того, особливу увагу слід звернути на те, що нібито ці дрони можуть спускатися зі штурмовиків Су-25 з метою збільшення дальності та зниження вартості застосування. Тут постає питання, а в чому зниження вартості застосування?

Приблизна вартість однієї години польоту штурмовика Су-25 (операційні витрати, паливо, техобслуговування, зношування техніки тощо) це ≈ 7 млн рублів, або близько 55 тисяч доларів. Тобто, середньостатистична вартість і навіть вище виробництва Shahed-136 в Алабузі. Політ штурмовика, який росіян не здатна більше виробляти, а їхній ресурс давно вже зношений до межі та їх експлуатують на межі катастрофи.

Дуже цікаво, чи не так? Для тих, хто вміє рахувати, порівнювати, аналізувати та робити висновки.

Karrar/"Герань-5" це експеримент. Якщо РВВ на них перейдуть, то ресурсні витрати зростуть у рази, а ефект терору знизиться пропорційно. Чи не рефлексуйте. Аналізуйте.

Наліт протягом ночі 5-7 Karrar/"Герань-5" це дещо інший масштаб, ніж 30-50 Shahed-136.