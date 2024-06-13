У ПФУ попередили, кому з українців можуть припинити виплачувати пенсії

Частина українських пенсіонерів може втратити пенсійні виплати. У Пенсійному фонді нагадали чотири основні причини для позбавлення пенсії.

Кожна з причин прописана у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". До них належать:

Пенсійні виплати призначено на підставі документів із недостовірними відомостями. Смерть пенсіонера. Не отримання пенсіонером виплат протягом шести місяців. Виїзд за кордон на постійне місце проживання до країни, з якою Україна не уклала спеціальний пенсійний договір.

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Однак, навіть у випадку припинення нарахування пенсійних виплат, особа може відновити їх. Для цього потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду особисто чи поштою, якщо людина тимчасово виїхала за кордон. В останньому випадку до заяви додається:

копія документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;

оригінал документа, що засвідчує факт, що пенсіонер живий (можна отримати у дипломатичних установах України за кордоном);

копія українського паспорта.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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