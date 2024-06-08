У якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні

Хоча загальної індексації пенсій у червні не передбачено, деякі категорії пенсіонерів все ж отримають приємні доплати. Їх їм нарахують за рахунок спеціальних надбавок. Про це пише 24 tv.ua.

Хто отримає надбавку за стаж?

Зростуть пенсії тих пенсіонерів, які продовжують працювати. Перерахунок їхніх виплат розпочався ще у квітні, але надбавки за новонабутий стаж їм нарахують лише тепер.

Коли можна очікувати виплат?

Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року. Орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці.

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Умови для отримання надбавки:

Мати мінімум 24 місяці новонабутого стажу.

Пропрацювати менше, ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії має пройти 2 роки.

Надбавка за кожен рік понаднормового стажу складає 23,61 гривні.

Яку ще надбавку можуть отримати пенсіонери?

Українці можуть отримати надбавку за віком після 70 років. Ця доплата надається, якщо пенсійна виплата особи менш ніж 10 340,35 гривні. Розмір такої надбавки становить:

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

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