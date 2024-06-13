В ПФУ предупредили, кому из украинцев могут перестать выплачивать пенсии

Часть украинских пенсионеров может лишиться пенсионных выплат. В Пенсионном фонде напомнили четыре основные причины лишения пенсии.

Каждая из причин прописана в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". К ним относятся :

Пенсионные выплаты назначены из документов с недостоверными сведениями. Смерть пенсионера. Не получение пенсионером выплат в течение шести месяцев. Выезд за границу на постоянное место жительства в страну, с которой Украина не заключила специальный пенсионный договор.

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Однако даже в случае прекращения начисления пенсионных выплат лицо может восстановить их. Для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд лично или по почте, если человек временно выехал за границу. В последнем случае к заявлению прилагается:

копия документа о получении временной защиты или статуса беженца и регистрации места временного проживания за границей;

оригинал документа, удостоверяющий факт, что пенсионер жив (можно получить в дипломатических учреждениях Украины за границей);

копия украинского паспорта.

Напомним, мы уже писали, у какой категории пенсионеров вырастут выплаты в июне.

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