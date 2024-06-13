Чи має можливість пенсіонер продати понаднормовий стаж

Пенсійне законодавство України передбачає доплати за понаднормовий стаж роботи, які нараховуються пенсіонерам, які відпрацювали більше, ніж 25 років (чоловіки) та 20 років (жінки).

За кожен рік понаднормового стажу до пенсії додається 1%. Максимальна доплата не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму. Про це пише 24 tv.

Ці правила стосуються тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року. Для тих, хто вийшов на пенсію пізніше, компенсація нараховується за стаж понад 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки).

Розрахунок доплати:

Візьмемо приклад: 30 років понаднормового стажу, прожитковий мінімум = 2361 грн. Максимальна доплата = 708 грн (по 23,61 грн за кожен рік).

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Стаж працюючих пенсіонерів:

Для розрахунку пенсії використовується попередній розмір прожиткового мінімуму. Зростання прожиткового мінімуму не впливає на пенсію та доплату працюючих пенсіонерів. Після звільнення можливий перерахунок доплати з урахуванням нового прожиткового мінімуму (збільшення пенсії).

Середній розмір пенсії в Україні:

Станом на 01.04.2024 - 5 743,27 грн.

Працюючі пенсіонери отримують в середньому 6 094,28 грн.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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