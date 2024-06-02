У ДТЕК повідомили про відключення 2 червня: у яких областях не буде світла

2 червня в Україні запровадять графіки відключення електрики. Сьогодні з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів будуть діяти ліміти на споживання в усіх регіонах України.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

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"Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться", – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зауважили, що 2 червня екстрені відключення електрики заплановані у Києві та області, в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення. Енергетики по всій країні роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію", – додали у ДТЕК.

Вимкнення світла в Україні. Джерело: dtek-kem.com.ua Вимкнення світла в Україні. Джерело: dtek-kem.com.ua

Нагадаємо, з 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію для населення. У Міненерго пояснили зростання тарифів на світло на 60%.

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