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Як зміняться тарифи на світло, газ та воду з 1 червня

Ігор Романько

Як зміняться тарифи на комунальні послуги в червні
Як зміняться тарифи на комунальні послуги в червні

З 1 червня 2024 року в Україні очікується подорожчання трьох основних тарифів на комунальних послуг: електроенергії, газу та води.

Зростання тарифів на комунальні послуги може негативно вплинути на бюджет українців. Проте, заощадливі заходи та правильне планування допоможуть зменшити ваші витрати. Про це пише finance.novyny.live.

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Електроенергія:

  • Уряд планує запровадити диференційований тариф на електроенергію, залежно від обсягу споживання.
  • Остаточне рішення щодо нового тарифу буде оголошено до кінця травня.
  • Очікується, що ціна зросте до 3,50-5,2 грн/кВт-год.
  • Наразі українці платять 2,64 грн/кВт-год.

Газ:

  • Для клієнтів Нафтогазу тариф на газ з 1 червня 2024 року залишиться на рівні 7,96 грн/куб. м.
  • У решти постачальників ціна на газ буде в межах 7,7-9,90 грн/куб. м.
  • Дія тарифу "Фіксований" від Нафтогазу продовжена до 30 квітня 2025 року.

Вода:

  • У невеликих містах тарифи на водопостачання вже зросли навесні, деякі - до 40%.
  • У великих містах НКРЕКП заборонила підвищувати тарифи до 1 липня.
  • Проєкт Нацкомісії передбачав двоетапне подорожчання води з 1 квітня та 1 липня, до 40,77 грн/куб.м у Києві (збільшення на 34%).

Важливо:

  • Ціни на комунальні послуги можуть відрізнятися в залежності від регіону та постачальника.
  • Уряд надає субсидії на оплату комунальних послуг для малозабезпечених громадян.
  • Зверніться до свого постачальника комунальних послуг, щоб отримати детальну інформацію про нові тарифи.

Ось декілька порад, як заощадити на комунальних платежах:

  • Зменшіть споживання електроенергії, газу та води.
  • Використовуйте енергоефективні прилади.
  • Вчасно сплачуйте за комунальні послуги, щоб не нараховувалися пені.
  • Стежте за програмами допомоги від уряду та місцевої влади.

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