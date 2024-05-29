Як зміняться тарифи на світло, газ та воду з 1 червня
З 1 червня 2024 року в Україні очікується подорожчання трьох основних тарифів на комунальних послуг: електроенергії, газу та води.
Зростання тарифів на комунальні послуги може негативно вплинути на бюджет українців. Проте, заощадливі заходи та правильне планування допоможуть зменшити ваші витрати. Про це пише finance.novyny.live.
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Електроенергія:
- Уряд планує запровадити диференційований тариф на електроенергію, залежно від обсягу споживання.
- Остаточне рішення щодо нового тарифу буде оголошено до кінця травня.
- Очікується, що ціна зросте до 3,50-5,2 грн/кВт-год.
- Наразі українці платять 2,64 грн/кВт-год.
Газ:
- Для клієнтів Нафтогазу тариф на газ з 1 червня 2024 року залишиться на рівні 7,96 грн/куб. м.
- У решти постачальників ціна на газ буде в межах 7,7-9,90 грн/куб. м.
- Дія тарифу "Фіксований" від Нафтогазу продовжена до 30 квітня 2025 року.
Вода:
- У невеликих містах тарифи на водопостачання вже зросли навесні, деякі - до 40%.
- У великих містах НКРЕКП заборонила підвищувати тарифи до 1 липня.
- Проєкт Нацкомісії передбачав двоетапне подорожчання води з 1 квітня та 1 липня, до 40,77 грн/куб.м у Києві (збільшення на 34%).
Важливо:
- Ціни на комунальні послуги можуть відрізнятися в залежності від регіону та постачальника.
- Уряд надає субсидії на оплату комунальних послуг для малозабезпечених громадян.
- Зверніться до свого постачальника комунальних послуг, щоб отримати детальну інформацію про нові тарифи.
Ось декілька порад, як заощадити на комунальних платежах:
- Зменшіть споживання електроенергії, газу та води.
- Використовуйте енергоефективні прилади.
- Вчасно сплачуйте за комунальні послуги, щоб не нараховувалися пені.
- Стежте за програмами допомоги від уряду та місцевої влади.
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