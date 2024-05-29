Як зміняться тарифи на світло, газ та воду з 1 червня

З 1 червня 2024 року в Україні очікується подорожчання трьох основних тарифів на комунальних послуг: електроенергії, газу та води.

Зростання тарифів на комунальні послуги може негативно вплинути на бюджет українців. Проте, заощадливі заходи та правильне планування допоможуть зменшити ваші витрати. Про це пише finance.novyny.live.

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Електроенергія:

Уряд планує запровадити диференційований тариф на електроенергію, залежно від обсягу споживання.

Остаточне рішення щодо нового тарифу буде оголошено до кінця травня.

Очікується, що ціна зросте до 3,50-5,2 грн/кВт-год.

Наразі українці платять 2,64 грн/кВт-год.

Газ:

Для клієнтів Нафтогазу тариф на газ з 1 червня 2024 року залишиться на рівні 7,96 грн/куб. м.

У решти постачальників ціна на газ буде в межах 7,7-9,90 грн/куб. м.

Дія тарифу "Фіксований" від Нафтогазу продовжена до 30 квітня 2025 року.

Вода:

У невеликих містах тарифи на водопостачання вже зросли навесні, деякі - до 40%.

У великих містах НКРЕКП заборонила підвищувати тарифи до 1 липня.

Проєкт Нацкомісії передбачав двоетапне подорожчання води з 1 квітня та 1 липня, до 40,77 грн/куб.м у Києві (збільшення на 34%).

Важливо:

Ціни на комунальні послуги можуть відрізнятися в залежності від регіону та постачальника.

Уряд надає субсидії на оплату комунальних послуг для малозабезпечених громадян.

Зверніться до свого постачальника комунальних послуг, щоб отримати детальну інформацію про нові тарифи.

Ось декілька порад, як заощадити на комунальних платежах:

Зменшіть споживання електроенергії, газу та води.

Використовуйте енергоефективні прилади.

Вчасно сплачуйте за комунальні послуги, щоб не нараховувалися пені.

Стежте за програмами допомоги від уряду та місцевої влади.

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