В ДТЭК сообщили об отключении 2 июня: в каких областях не будет света

2 июня в Украине будут введены графики отключения электричества. Сегодня с 19.00 до 24.00 для бытовых и промышленных потребителей будут действовать лимиты на потребление во всех регионах Украины.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", при превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений.

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"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функции жизнеобеспечения населения, не будут ограничиваться", – говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что 2 июня экстренные отключения электричества запланированы в Киеве и области, в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов России продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения. Энергетики по всей стране делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию", — добавили в ДТЭК.

Выключение света в Украине. Источник: dtek-kem.com.ua

Напомним, с 1 июня в Украине выросли тарифы на электроэнергию для населения. В Минэнерго объяснили рост тарифов на свет на 60%.

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