У Міненерго пояснили зростання тарифів на світло: ''складний, але необхідний крок''

А Україні з 1 червня 2024 року зросте тариф на оплату електроенергії для населення. Цю інформацію офіційно підтвердило Міністерство енергетики України.

На сайті відомства опубліковано коментар міністра Германа Галущенка. Зазначається, що рішення по зростання тарифів ухвалене 31 травня на засідання уряду.

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"Встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року… Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць)", – повідомили у Міненергетики.

Повідомлення Міненерго про зростання тарифів на світло. Джерело: Скриншот з mev.gov.ua

Українцям пообіцяли, що вночі світло буде дешевшим – "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт-год.

Галущенко прокоментував рішення уряду: "Підвищення тарифу - це складний, але необхідний крок. Мета - не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів".

Він запевнив, що тарифи б залишилися на тому самому рівні, якби росія не руйнувала енергетичну інфраструктуру нашої країни.

"В умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт*год), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії", – також додав Галущенко.

В Міненерго додали, що за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

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