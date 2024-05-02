Працював екіпаж Курта: БМП Bradley 'розібрала' бронетехніку окупантів під Авдіївкою (відео)

Воїни 47 окремої механізованої бригади під Авдіївкою атакували окупантів, які намагалися штурмувати позиції бійців Сил оборони України двома танками та пʼятьма МТ-ЛБ.

Екіпаж БМП Bradley розбив ворожу бронетехніку. Відео потрапило у мережу.

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"Бійці 47 окремої механізованої бригади вкотре демонструють свою перевагу на полі бою. Американська техніка тут відіграє дуже потужну роль, особливо — під управлінням справжніх профі. Працює екіпаж Курта, 2 механізованого батальйону 47 ОМБр", – повідомили бійці бригади у соцмережах.

Днями, нагадаємо, Сили оборони атакували ракетами JDAM скупчення ворога на Донеччині та Запоріжжі.

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