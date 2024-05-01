Десятки двохсотих: Сили оборони України уразили ATACAMS тренувальний полігон окупантів біля Рогового на Луганщині (відео)

На окупованій території Луганської області Сили оборони уразили скупчення російських окупантів та їхньої техніки, що розташовувалися на воєнному полігоні. Це сталося в районі населених пункті Рогове та Кубань – за 85 км до лінії зіткнення.

Відео ураження російських солдатів потрапило у мережу. Кадри зафільмував безпілотник.

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Тelegram-канал In Factum повідомляє, що "три касетних ATACMS M39 "шліфують" полігон з великої кількістю піхоти противника".

Ураження військ ворога на Луганщині. Джерело: Скриншот з відео

Ураження військ ворога на Луганщині. Джерело: t.me/in_factum/24228

Ураження військ ворога на Луганщині. Джерело: Скриншот з відео

Ураження військ ворога на Луганщині. Джерело: Скриншот з відео

Ураження військ ворога на Луганщині. Джерело: Скриншот з відео

На відео можна помітити знищення великої кількості техніки та особового складу російської армії. На 3 хвилині 50 секунд цього відео можна побачити влучання трьох ракет.

Днями, нагадаємо, Сили оборони атакували ракетами JDAM скупчення ворога на Донеччині та Запоріжжі.

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